快訊

獨／密會雙北卻四處講？林右昌媒體頻放話 幕僚不滿轟「作秀」

抓到了！港媒體人「姜牧師」遇刺 嫌犯環台逃半圈花蓮落網

汪小菲跳腳反控遭家暴！喊大S「出現幻覺攻擊我」 曝她婚內和具俊曄聯絡證據

聽新聞
test
0:00 / 0:00

怕怕的！北市大安區民宅剛塌 周邊居民喊都更「盼增容積獎勵」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市大安區文昌街一處建物因年久失修，昨晚2樓地板直接坍塌，有居民表示很多建商來談過都更，但受都更獎勵限制，給出容積獎勵未讓所有人滿意，盼市府能放寬條件。記者林俊良／攝影
北市大安區文昌街一處建物因年久失修，昨晚2樓地板直接坍塌，有居民表示很多建商來談過都更，但受都更獎勵限制，給出容積獎勵未讓所有人滿意，盼市府能放寬條件。記者林俊良／攝影

北市大安區文昌街一處建物因年久失修，昨晚2樓地板直接坍塌，事發於深夜10點多也嚇壞不少民眾。有居民表示在地老屋很多都更有存在必要性，很多建商來談過，但受都更獎勵限制，給出容積獎勵未讓所有人滿意，盼市府能放寬條件。更新處回應，該地區容積率為250%，居民有意願都更，可循現有機制增加容積獎勵，市府也能提供必要協助。

住在坍塌戶右邊的地主許先生表示，昨天事發當下，突然轟隆一聲巨響，嚇壞周邊居民，家中長輩也從睡夢中驚醒，趕快跑出來看發生什麼事，發現隔壁房子竟整個塌掉，「畢竟就在自己家隔壁會怕怕的。」也擔心是否和周邊建案工程有關。

許先生說，文昌街確實有幾戶老宅，他認為建物隨著時間老舊，確實有都更的必要性，過去也有至少5、6個建商來談過，但給出的容積獎勵都有人不滿意，他認為這邊大家都住久了有感情，「而且營業稅、地價稅都繳了很多年」，政府應給予更好的容積獎勵與居民談，意願才會提升。

議員楊植斗也說，北市有許多無人居住空屋，屋內若犉人走動，老化的速度會加速，破壞原有結構，造成房屋損壞，這次個案是兩層樓，全棟無人居住，但如果年久失修的老屋在4~5樓，樓地板塌落但嚴重影響樓下住戶的權益甚至危害生命。

楊植斗表示，昨天他在現場時也有住戶提起都更，但多數老屋都面臨到持有者眾多丶產權複雜的問題，整合相當不易，盼政府針對50年以上老宅將流程加速，不要等到天災來時才後悔。

更新處表示，文昌街位於商三特之土地使用分區，亦為都市計畫公告之遷建基地範圍內，容積率為250%，若居民有意願都更，可循現有都更容積獎勵方案，再視基地條件另行爭取TOD、土管增額容積或防災型都更獎勵等，亦可循危老模式重建。

更新處提醒，建物如面前道路只有8米，就要看能否容得下額外增加的容積獎勵。此外，居民如有公辦都更需求，自行整合到7599專案的意願比率，市府也可提供必要的協助。

老宅 老屋 都更

延伸閱讀

北市豪宅買氣吹冷風！專家：比腰斬還慘 這兩大原因是關鍵

大安區老舊民宅塌陷「2樓變1樓」 建管處：依法最高可開罰30萬

嚇死！大安民宅2樓塌陷 北市凌晨拆完：不影響鄰房安全

北市大安區民宅「超誇張崩塌」 警通知屋主得知：近8年無人使用

相關新聞

台62線延伸萬金「邁向下個里程碑」 政院通過可行性評估

新北市議員張錦豪今天在臉書貼出行政院函覆交通部公文，有關交通部所報台62線七堵延伸萬里及金山可行性評估，准予依核定本辦理...

警監視器是肥約？游淑慧曝有時空背景 轟柯文哲亂講話

國民黨北市議員陳重文涉入警察局監視器傳輸費弊案，檢調正偵辦中。國民黨議員游淑慧接受網路節目專訪時透露，上會期她在議會警衛...

板橋殯儀館困境有解？ 侯友宜接連署書：該面對就面對

新北市長侯友宜今到板橋區公所辦行動治理座談會，與126名里長面對面座談，地方議員、民眾黨立委黃國昌均到場。侯友宜表示，板...

新北春紛節23日三重登場 市府籲搭捷運公車最方便

結合音樂、市集、美食與舞蹈的2024新北春紛節將於23、24日在三重區新北大都會公園登場；新北市府交通局說，民眾可搭捷運...

虐童案成政治攻防？北市藍營擬甲級動員 禁止議員出席1會議

民進黨、民眾黨台北市議會黨團要求市長蔣萬安分別針對「剴剴案」、警用監視器案做專案報告，市議會周五將開臨時會討論議程。不過...

被扁預言2026高雄市長大熱門 黃捷：還在學走遑論學飛

前總統陳水扁3月24日將邀請民進黨新科立委黃捷上電台分享從政歷程，並引述外界評論認為黃捷快則2026、最慢2034會是高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。