怕怕的！北市大安區民宅剛塌 周邊居民喊都更「盼增容積獎勵」

北市大安區文昌街一處建物因年久失修，昨晚2樓地板直接坍塌，事發於深夜10點多也嚇壞不少民眾。有居民表示在地老屋很多都更有存在必要性，很多建商來談過，但受都更獎勵限制，給出容積獎勵未讓所有人滿意，盼市府能放寬條件。更新處回應，該地區容積率為250%，居民有意願都更，可循現有機制增加容積獎勵，市府也能提供必要協助。

住在坍塌戶右邊的地主許先生表示，昨天事發當下，突然轟隆一聲巨響，嚇壞周邊居民，家中長輩也從睡夢中驚醒，趕快跑出來看發生什麼事，發現隔壁房子竟整個塌掉，「畢竟就在自己家隔壁會怕怕的。」也擔心是否和周邊建案工程有關。

許先生說，文昌街確實有幾戶老宅，他認為建物隨著時間老舊，確實有都更的必要性，過去也有至少5、6個建商來談過，但給出的容積獎勵都有人不滿意，他認為這邊大家都住久了有感情，「而且營業稅、地價稅都繳了很多年」，政府應給予更好的容積獎勵與居民談，意願才會提升。

議員楊植斗也說，北市有許多無人居住空屋，屋內若犉人走動，老化的速度會加速，破壞原有結構，造成房屋損壞，這次個案是兩層樓，全棟無人居住，但如果年久失修的老屋在4~5樓，樓地板塌落但嚴重影響樓下住戶的權益甚至危害生命。

楊植斗表示，昨天他在現場時也有住戶提起都更，但多數老屋都面臨到持有者眾多丶產權複雜的問題，整合相當不易，盼政府針對50年以上老宅將流程加速，不要等到天災來時才後悔。

更新處表示，文昌街位於商三特之土地使用分區，亦為都市計畫公告之遷建基地範圍內，容積率為250%，若居民有意願都更，可循現有都更容積獎勵方案，再視基地條件另行爭取TOD、土管增額容積或防災型都更獎勵等，亦可循危老模式重建。

更新處提醒，建物如面前道路只有8米，就要看能否容得下額外增加的容積獎勵。此外，居民如有公辦都更需求，自行整合到7599專案的意願比率，市府也可提供必要的協助。