蔣萬安二度取消參訪台中 盧秀燕表示理解：市政最重要

台北市長蔣萬安原本周末安排赴台中市政參訪，但因近期發生1歲童剴剴遭虐死案、國民黨議員陳重文警用監視器涉貪，北市府決定二度延後赴台中參訪行程。台中市長盧秀燕表示，市政最重要，台北市因最近工作較多，延後參訪，明天換嘉義市來參訪，她也會親自接待。

據了解，蔣萬安原計畫要赴台中參訪，與台中市長盧秀燕進行市政交流，第一次排定的時間，因遇到大直基泰民宅塌陷案延期，這次再度因兒虐、警用監視器案，為避免政治解讀，北市府決定二度延後赴台中參訪行程。

盧秀燕表示，城市交流本就是常態，台北市原本要到台中交流參訪，因為台北最近工作比較多，表示要延後，我們當然同意，因為市政最重要，明天換嘉義市要到台中參訪，她也會接待。

盧秀燕說，台北市、嘉義市赴台中參訪，都是計畫已久，很多城市也會陸續舉行交流，台中也會出去參訪，大家互相學習交流，讓城市更加進步。