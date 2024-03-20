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影／大漢溪堤外便道成功串聯 閣揆視察慰勞施工團隊

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
大漢溪治理計畫在左岸灘地上新闢7.4公里的堤外道路，串聯既有之新莊21號越堤道至鶯歌館前路堤外動線，可舒緩鶯歌及樹林市區車潮。記者杜建重／攝影
大漢溪治理計畫在左岸灘地上新闢7.4公里的堤外道路，串聯既有之新莊21號越堤道至鶯歌館前路堤外動線，可舒緩鶯歌及樹林市區車潮。記者杜建重／攝影

行政院陳建仁上午視察大漢溪治理及堤外便道串聯計畫，感謝施工團隊的辛勞，讓往來樹林、三重、新莊的市民可以有一條更便捷的道路。

水利署署長賴建信表示，大漢溪治理計畫在左岸灘地上新闢7.4公里的堤外道路，作為堤防防汛維修或災害搶修作業之用，同時串聯既有之新莊21號越堤道至鶯歌館前路堤外動線，提升交通服務的加值效益，其中鶯歌至三重堤外道路的最後一塊拼圖，在市府與中央共同努力下，全長7.4公里鐵路橋至柑園大橋段已經完工，不但提供民眾更便利的交通路網，同時也舒緩鶯歌及樹林市區車潮，連結堤內既有道路與堤外休憩園區之串連動線。

大漢溪堤外道路改善工程共分成三個階段，第一階段、第二階段均已完工通車，第三階段「21號越堤道路（鐵路橋）至柑園大橋段」堤外道路，也於日前完工。

水利署署長賴建信指出，大漢溪治理計畫鶯歌至三重堤外道路的最後一塊拼圖，鐵路橋至柑園大橋段已經完工，提供民眾更便利的交通路網，同時也舒緩鶯歌及樹林市區車潮。記者杜建重／攝影
水利署署長賴建信指出，大漢溪治理計畫鶯歌至三重堤外道路的最後一塊拼圖，鐵路橋至柑園大橋段已經完工，提供民眾更便利的交通路網，同時也舒緩鶯歌及樹林市區車潮。記者杜建重／攝影
大漢溪治理計畫在左岸灘地上新闢7.4公里的堤外道路，串聯既有之新莊21號越堤道至鶯歌館前路堤外動線，可舒緩鶯歌及樹林市區車潮。記者杜建重／攝影
大漢溪治理計畫在左岸灘地上新闢7.4公里的堤外道路，串聯既有之新莊21號越堤道至鶯歌館前路堤外動線，可舒緩鶯歌及樹林市區車潮。記者杜建重／攝影
行政院長陳建仁（左五）上午視察大漢溪治理及堤外便道串聯計畫，感謝施工團隊的辛勞。記者杜建重／攝影
行政院長陳建仁（左五）上午視察大漢溪治理及堤外便道串聯計畫，感謝施工團隊的辛勞。記者杜建重／攝影
大漢溪右岸浮洲人工溼地仍在進行整治工程。記者杜建重／攝影
大漢溪右岸浮洲人工溼地仍在進行整治工程。記者杜建重／攝影

三重 團隊 水利署 行政院 車潮 陳建仁

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