影／大漢溪堤外便道成功串聯 閣揆視察慰勞施工團隊

行政院長陳建仁上午視察大漢溪治理及堤外便道串聯計畫，感謝施工團隊的辛勞，讓往來樹林、三重、新莊的市民可以有一條更便捷的道路。

水利署署長賴建信表示，大漢溪治理計畫在左岸灘地上新闢7.4公里的堤外道路，作為堤防防汛維修或災害搶修作業之用，同時串聯既有之新莊21號越堤道至鶯歌館前路堤外動線，提升交通服務的加值效益，其中鶯歌至三重堤外道路的最後一塊拼圖，在市府與中央共同努力下，全長7.4公里鐵路橋至柑園大橋段已經完工，不但提供民眾更便利的交通路網，同時也舒緩鶯歌及樹林市區車潮，連結堤內既有道路與堤外休憩園區之串連動線。

大漢溪堤外道路改善工程共分成三個階段，第一階段、第二階段均已完工通車，第三階段「21號越堤道路（鐵路橋）至柑園大橋段」堤外道路，也於日前完工。