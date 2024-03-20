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老樹審查期遭砍 北市將修法

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
台北市木柵路一段238巷內的老宅近年建商以危老都更開發，建商日前砍伐還在審查中的老樹，遭居民抗議。圖／讀者提供
台北市木柵路一段238巷內的老宅近年建商以危老都更開發，建商日前砍伐還在審查中的老樹，遭居民抗議。圖／讀者提供

北市木柵路一段238巷內的老宅正危老重建，建商日前入內砍2棵老樹，雖非受保護樹木，但護樹團體指出，追認程序還在進行中，申請保護老樹應立即有暫時受保資格；北市樹委會昨決議，審查樹齡50年以上老樹時，會先貼「審查階段」的公告作為權宜之計，明年北市議會新會期將再提修法，並將罰則納入。

北市樹保委員會昨討論老樹提報查證期間處理方式，台灣樹人會秘書長潘翰疆指出，「台北市樹木保護自治條例」未給予正在申保的老樹「暫列受保」資格，也沒有掛上臨時牌以保護樹木，要求修法對申請中老樹保護6個月。

委員蘇瑛敏表示，文資法中有暫定古蹟程序，包含暫定期程及罰則，樹保條例可往同方向修法。委員張育森說，現況是樹齡50年以上樹木就必須受保護，但查證會有時間差，為避免樹木遭殃，若詳列量測方式並規定查證、審議期間比照老樹受保護，訂定要點會比修法速度還快。

法務局回應，若牽涉到裁罰，就必須以自治條例明訂要件，否則只透過要點懲處、溯及既往，都會違反法律基本原則。文化局說，現在若有人提報老樹，會立刻派員到現場審查，確認為老樹就會掛牌，若進入審查程序，只能勸導相關單位在查證期間要維持現狀。

會議主席、文化局長蔡詩萍最後裁示，仍依原程序處理，有民眾提報老樹就派員現勘，客觀條件有達到標準就立刻掛牌，但有疑慮樹木可先張貼公告，告知該樹木還在審查階段，並訂定確認期限，降低老樹遭砍風險，其餘委員意見3個月內於大會中討論，最快明年把「台北市樹木保護自治條例修正草案」送議會審查。

修法 北市 護樹

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