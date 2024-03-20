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智慧城市展 AI蔣萬安當導覽員

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
2024智慧城市展在南港展覽館二館展出，台北市長蔣萬安（中）出席台北願景館開幕，問自己的分身元宇宙市長「蔣萬安跟你誰比較帥？」結果AI分身螢幕呈現「thinking...」狀態。記者余承翰／攝影
2024智慧城市展在南港展覽館二館展出，台北市長蔣萬安（中）出席台北願景館開幕，問自己的分身元宇宙市長「蔣萬安跟你誰比較帥？」結果AI分身螢幕呈現「thinking...」狀態。記者余承翰／攝影

2024智慧城市展登場，北市府在台北願景館以「 AI驅動未來台北」為主題，展館由市長蔣萬安的「AI分身」當導覽員，陪民眾逛展，還將展示台北大巨蛋360度環景影像呈現數位場館，也宣傳2025年由北市及新北市共同舉辦的世界壯年運動會。

台北願景館展出「安全之都」、「運動之都」及「未來之都」三大願景，資訊局說，蔣萬安的虛擬分身，化身為願景領航員「元宇宙市長」，陪民眾逛願景館，民眾能問他問題、對他揮手，虛擬蔣萬安會對答如流，展現以人工智慧為引擎打造的智慧城市，建立以市民為核心的服務型政府。

蔣萬安昨參加開幕，與「AI分身」互動，蔣萬安問他的AI分身「蔣萬安跟你誰比較帥？」結果AI分身螢幕呈現「thinking...」狀態，但媒體問到蔣萬安是否選總統？AI回答「這個重要職務不是他可以參與」，都讓眾人莞爾。

願景館也將展示「2025雙北世壯運數位場館圖說平台」，參觀者可以在台北大巨蛋的賽事場館完整場景快速找到比賽場地，提升賽事數位服務效能，提供賽事早鳥報名，即日起至4月17日前可享7折早鳥報名優惠。

運動之都展區展示采勳AIFIT企業提供的AI Gym多功能訓練器材，結合AI及大數據的運動訓練器，蔣萬安當場「試用」，看起來有些吃力，但最後仍成功被AI打了「93分」高分。

安全之都展區推出創新市政服務，包括急救新「視」界5G救護視訊聯防、智慧化藥局；未來之都展區則有台北酷課雲「酷AI系統」、NTDS捷運路網及列車動態顯示系統和智慧水表應用服務等科技展示。

蔣萬安 願景

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