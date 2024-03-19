北市將修自治條例 受保樹木審議過程損傷就開罰

民團日前申請台北市木柵路一段巷弄數棵老樹為受保樹木，老樹卻在公文往返間遭砍伐，文化局今天召開樹委會討論此案，決議修法將審議期間樹木視同受保身分，若破壞則開罰。

台北市樹木保護委員會今天開會，討論受保樹木在查證期間的處理方式，考量「桃園市樹木保護自治條例」及「台中市樹木保護自治條例」皆有規範，經提報或普查的樹木在程序進行中皆受保護，因此建議修法新增相關條文。

台灣樹人會秘書長潘翰疆在會中發言表示，呼籲文化局盡快將暫定受保護樹木入法，避免老樹在審議過程遭砍，更要依法行政，不讓土地所有權人規避、妨礙或拒絕權責機關進入勘查，甚至可從建管法令著手，加嚴拆照或建照申請審核程序，才能有效規範建商。

木柵路一段238巷鄰近居民王小姐也認同，具文化價值的老樹在審議過程中不應有保護空窗期，應修法杜絕遭破壞的風險，否則傷害一但被造成就難以挽回。

樹委會委員蘇瑛敏建議，修法涉及範圍廣，要從長計議，可以參考「文化資產保存法」對於古蹟及歷史建築等審議過程的規範，明列暫定受保樹木的期限及罰鍰。

另一名委員胡寶元指出，若要依「樹齡50年以上」作為認列受保樹木的依據，除了出示文件佐證外，還得由委員現勘判斷樹木狀況，並考量後續維管是否有困難，需要時間謹慎查證。

他舉例，曾有樹木經市民檢附照片及空照圖等資料，提報樹齡50年以上，樹委會因此審議通過認列；土地所有權人之後卻出示照片，指買房時這棵樹木並不存在，委員詳細追查才發現該樹木曾遭移除，險造成公務員登載不實。

委員邱文彥表示，「濕地保育法」同樣有暫定重要濕地規範，建議文化局參考修法，另樹保條例授權主管機關考量區域人文歷史、文化代表性等，認列受保樹木，文化局應活用此條款。

文化局長蔡詩萍會後接受媒體聯訪表示，針對進入審議或調查程序的樹木，即刻起將標誌說明牌提醒地主或相對人，同時依據委員意見啟動修法程序，最快明年可送議會審議。

筑樹小丘護樹工作室、台灣樹人會等團體，日前提報文山區木柵路一段238巷20棵樹木樹齡達50年，應認列為受保樹木。樹委會現勘後以其中9棵樹齡不足為由駁回，其餘11棵認列。民團不服再舉事證重新提報3棵，文化局則認定難以加強佐證而函復維持原決議。

然而，在民團重新提報認列及收到文化局決議函文間，多棵提報受保的樹木已遭土地所有權人砍伐，引發爭議。