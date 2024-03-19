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北市公廁專法上路1年多10罰單 今年這間加油站不潔挨罰1200元

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市公廁管理專法列管逾7000座公私部門公廁，環保局今公布1、2月查核結果，1件告發為台灣中油紫陽加油站，便器堵塞且嚴重積垢及垃圾滿溢、洗手台、地板局部不潔。圖／台北市環保局提供
北市公廁管理專法列管逾7000座公私部門公廁，環保局今公布1、2月查核結果，1件告發為台灣中油紫陽加油站，便器堵塞且嚴重積垢及垃圾滿溢、洗手台、地板局部不潔。圖／台北市環保局提供

北市率全國之先推出首部公廁管理專法，列管逾7000座公私部門公廁。台北市環保局今公布1、2月查核結果，1件告發為台灣中油紫陽加油站，便器堵塞且嚴重積垢及垃圾滿溢、洗手台、地板局部不潔，開罰1200元，經限期已完成改善，這也是該自治條例前年10月上路後，開出的第10張罰單。

「台北市公廁環境衛生管理自治條例」列管北市政府機關、公園、加油站、百貨公司、超商醫院等13類公私場所公廁，應維持環境衛生與正常使用功能，若經環境衛生檢查評分未達普通級以上，可處公廁所有人或管理人1200元至6000元罰緩，並限期改善。

環保局去年告發9處、各處1200元罰鍰，摩斯漢堡康華店與民權林森店、林森公園康樂里區民活動中心、雙連市場太原路、三軍總醫院松山分院九病房外、第二殯儀館丁級廳、大安森林公園2號音樂台南側、萬華醫院、山隆華中加油站，均有大小便器積垢，另有天花板、鏡子、門窗、洗手台等處不潔。

環保局今年1、2月共查核7937座次，加強查核民眾使用頻率較高的公廁，包含民眾外出較依賴使用的加油站類公廁。其中，台灣中油紫陽加油站的便器堵塞且嚴重積垢及垃圾滿溢、洗手台、地板局部不潔，環保局依違反該自治條例第7條、以同法第13條規定處1200元罰鍰，要求限期改善，經複查完成改善，目前為優等級。

環保局提醒公廁管理單位，應依不同時段區分公廁使用頻率高低，因應使用人潮較多的時段，機動調整清潔頻率，尤其是人潮出入頻繁的公園、市場、交通場站、觀光景點等公共場所，高峰時段應督導清潔人員增加清掃頻率，以維持全天各時段均整潔，達到不髒、不濕、不臭的品質。

民眾外出如廁時，如遇公廁服務問題，可向現場管理單位反應，也可掃描各公廁入口QR code通報，環保局將督導公廁管理單位立即處理改善。

台灣中油紫陽加油站的便器堵塞且嚴重積垢及垃圾滿溢、洗手台、地板局部不潔，經環保局要求，目前已改善。圖／台北市環保局提供
台灣中油紫陽加油站的便器堵塞且嚴重積垢及垃圾滿溢、洗手台、地板局部不潔，經環保局要求，目前已改善。圖／台北市環保局提供
台灣中油紫陽加油站的便器堵塞且嚴重積垢及垃圾滿溢、洗手台、地板局部不潔，遭環保局告發開罰1200元。圖／台北市環保局提供
台灣中油紫陽加油站的便器堵塞且嚴重積垢及垃圾滿溢、洗手台、地板局部不潔，遭環保局告發開罰1200元。圖／台北市環保局提供
台灣中油紫陽加油站的便器堵塞且嚴重積垢及垃圾滿溢、洗手台、地板局部不潔，經環保局要求，目前已改善。圖／台北市環保局提供
台灣中油紫陽加油站的便器堵塞且嚴重積垢及垃圾滿溢、洗手台、地板局部不潔，經環保局要求，目前已改善。圖／台北市環保局提供

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