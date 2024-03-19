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新北動保處認養前連串訓練 毛寶貝學當機車族

中央社／ 新北19日電

新北市政府動保處表示，機車為民眾通勤主要交通工具之一，為讓毛寶貝認養上能與主人交通環境無縫接軌，先教狗狗當機車族，訓練在適當防護下坐機車，熟悉搭車感覺。

動保處發布新聞稿指出，根據交通部資料顯示，台灣人口截至民國113年1月底逾2313萬人，機車卻逾1454萬輛，平均約每3人就有2輛機車，機車已成民眾通勤主要交通工具之一。

動保處表示，街道上也不難看見民眾騎機車載家中毛寶貝趴趴走，配合時勢所趨，動保處八里動物之家也開始訓練毛寶貝在適當防護下坐機車，熟悉「搭車」感覺以減少緊迫。

八里動物之家指出，為讓毛寶貝認養後可以迅速適應「機車族」生活，所有收容毛寶貝們都必須接受一連串「訓練」，基礎訓練包含熟悉牽繩、掛勾訓練及跟隨等，進而練習「坐機車」及熟悉機車引擎聲。

動保員林曉如表示，在經過基礎訓練後的毛寶貝通常已有相當程度服從度，但對於機車接受度仍存在很大個體差異，這也是難克服的部分，也提醒民眾讓毛寶貝坐機車牽繩一定要固定好，以防止動物因受驚嚇而逃脫造成用路人及動物危險，同時也要注意不可將脖子勒太緊。

動保處指出，市面上已有許多為機車族設計的寵物揹帶、運輸籠等各式防跳車產品，民眾載毛寶貝出門前務必做好相關安全措施，若因未做適當防護造成寵物傷亡，將視情節輕重依動保法處新台幣3000元以上罰鍰。

寵物 機車族 毛小孩

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