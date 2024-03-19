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蘆洲關懷據點 打造失智友善社區

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
社團法人台灣新希望社區關懷協會攜手淡水馬偕紀念醫院辦「馬偕好厝邊、蘆洲健康日」，鼓勵更多人一起認識失智症，成為失智者的守護者。圖為據點志工與長者一起動動身體。記者葉德正／攝影
社團法人台灣新希望社區關懷協會攜手淡水馬偕紀念醫院辦「馬偕好厝邊、蘆洲健康日」，鼓勵更多人一起認識失智症，成為失智者的守護者。圖為據點志工與長者一起動動身體。記者葉德正／攝影

推估台灣2025將進入超高齡社會，台灣65歲以上長者每12人就有1人失智，新北市社團法人台灣新希望社區關懷協會結合蘆洲8大社區關懷據點，邀民眾加入關懷失智長者行列，更納入里辦公處、議員服務處、商家、藥局、派出所，預計年底前在蘆洲募得150處友善機構與商家，推廣「看問留撥」概念，遇見疑似失智長者，雞婆一點上前關心，撥一通電話，為失智長者找到回家的路。

8大社區關懷據點與教會團體昨齊聚蘆洲永平市民活動中心，馬偕醫院也派出社區醫學團隊，提供健康諮詢與健檢服務，也辦認識失智症講座；警察局、衛生局與社會局提供相關諮詢，還有失智長者指紋建檔服務。

台灣新希望社區關懷協會長期在蘆洲關懷長者，執行長呂建德說，經台灣失智症協會過去20年倡議，與政府、民間單位長期努力，台灣社會對失智並不陌生，如何落實到在地老化、營造失智友善社區，仍有精進空間。

呂建德說，失智友善社區是接納失智者、減少失智症汙名化的友善環境，友善機構與商家可以是小吃店，也可以是派出所、藥局或里辦公處、議員服務處，希望據點成員能成為失智長者守護網的夥伴。

呂說，失智友善商家與機構成員要經過教育訓練，簽署文件後，社區就會協助提報衛福部，成為友善機構與商家一員，希望今年能達到150處。

淡水馬偕醫務部部長詹欣隆表示，新北市有超過400萬人口，蘆洲地區目前長者比率約13%，每年老化速度1.5%至1.8%，失智症事前預防與及早治療刻不容緩。

詹欣隆說，預計2025年達成「失智友善777」目標，讓失智家庭照顧者有7成以上獲得支持和訓練、罹患失智症人口有7成以上獲診斷及服務、全國民眾有7%以上對失智有正確認識及友善態度。

失智症 馬偕醫院

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