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屢鬧血荒...企業募「熱血」 盧秀燕力挺：盼1萬袋達標

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
民間企業捐贈台中市政府1輛高頂復康巴士，提供身障者復康就醫服務。記者劉柏均／攝影
民間企業捐贈台中市政府1輛高頂復康巴士，提供身障者復康就醫服務。記者劉柏均／攝影

台灣捐血率烈全球前段班，但全台一天需7千袋血液，血庫屢鬧「血荒」；有基金會今在中市府舉行「捐血嘉年華」，鼓勵民眾一起「捐熱血」，目標3月底前募集1萬袋250cc血液。市長盧秀燕表示，台灣長期面臨血源不足的問題，感謝企業發起全國捐血活動，盼能達到約1萬袋血袋目標，歡迎市民踴躍參與。

台灣捐血率世界第一，卻總遇缺血危急時刻，血液基金會統計，去年台灣捐血率10年來新高，更是世界第一，但台灣輸血率高，更遇高齡化、少子化影響，預計2027年捐血將少於用血，血情長遠拉警報。

財團法人大大數位慈善基金會串連全台六縣市，3月目標要募集1萬袋、250cc血，更舉行「捐血嘉年華」，今第五站到中市府舉行，市長盧秀燕、局處首長及藍綠民代皆出席。

盧秀燕說，許多民眾因醫療需求需要輸血，台灣長期面臨血源不足的問題，感謝大大慈善數位基金會董事長戴永輝的團隊發起全國捐血活動，歡迎市民踴躍參與。

戴永輝說，台灣將在明年邁入超高齡社會，他做為肩負社會責任的企業家，秉持回饋社會的精神，今也舉辦捐血活動，號召善心民眾挽袖捐血。

群健有線電視股份有限公司與財團法人大大數位慈善基金會，也捐贈台中市政府1輛高頂復康巴士，提供身障者復康就醫服務。

盧秀燕說，台中市目前共有277輛復康巴士，一年出動約80萬趟，提供身心障礙者就醫、就學或外出需求，如此高的行駛量也提高車子的耗損率，民間善心捐贈有如及時雨，讓車輛更充足，感謝民間企業為地方貢獻。

社會局表示，每輛復康巴士皆需載送身障朋友安全到達目的地，社會局會陸續汰換老舊復康巴士，保障民眾行車安全，歡迎更多社會大眾投入公益，共同為身障服務而努力。

大大慈善數位基金會董事長戴永輝的團隊發起全國捐血活動，盼3月能達到約1萬袋血袋的目標。記者劉柏均／攝影
大大慈善數位基金會董事長戴永輝的團隊發起全國捐血活動，盼3月能達到約1萬袋血袋的目標。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕感謝民間企業，舉辦活動招募捐血，並捐贈復康巴士，為弱勢盡份心力。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕感謝民間企業，舉辦活動招募捐血，並捐贈復康巴士，為弱勢盡份心力。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕（左）出席大大慈善數位基金會董事長戴永輝（右）企業舉行「捐血嘉年華活動。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕（左）出席大大慈善數位基金會董事長戴永輝（右）企業舉行「捐血嘉年華活動。記者劉柏均／攝影

巴士 捐血 盧秀燕

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