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北市「機退2.0」不中斷 今年要設置536處機車停車彎

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市交通局今年針對11條主要幹道挖設機車彎，預計有536處、面積約4350平方公尺，工程經費約3700萬元。記者鍾維軒／攝影
北市交通局今年針對11條主要幹道挖設機車彎，預計有536處、面積約4350平方公尺，工程經費約3700萬元。記者鍾維軒／攝影

為洗刷行人地獄標籤，北市交通局去年起實施「機車退出人行道2.0」，取消人行道上的機車格，改以機車彎取代，還給行人空間。去年總計施做414處機車彎，面積約3964平方公尺、工程經費3364萬元；今年預計在11條主要幹道施做536處機車停車彎。

北市新工處表示，去年度施作完成民權東西路、中山南北路、敦化南路、仁愛路和羅斯福路等5條主要幹道，北投國中、福安國中、瑠公國中、長安國中、敦化國小5所學校和聯合醫院和平院區周邊的挖設機車停車彎工程，共414處機車停車彎、面積約3964平方公尺，工程費3364萬元。

新工處依照交通局要求持續辦理計畫，預計施作承德路、基隆路、和平東西路、復興南北路、松江路、南京東西路、光復南路、建國南北路、新生南路、忠孝東路5段及中正路等11條主要幹道的挖設機車停車彎工程，預計挖設536處機車停車彎、面積約4350平方公尺，工程經費約3700萬元。

新工處維護科長羅馨宜說，近年中央修正機車停車格規定「應優先採停車彎型式設置」，北市府將原劃設於人行道上的機車停車格改挖設至與路面齊平，新設停車格與既有人行道間再以設置路緣石方式進行屏障，讓機車直接改經由道路駛入停車，而無須再駛上人行道，恢復人行道原有功能，提供行人更安全舒適與友善的步行環境。

羅馨宜指出，機車彎可避免機車在人行道上與行人的動線交織，確保行人通行安全順暢，也可防止人行道磚面遭機車輾壓而造成鬆動破損等問題。在車流量大及最外側車道較窄之路段，則視現場條件設計為斜向停車格，增加機車停放及行駛之方便性及安全性。

人行道 停車格 北市 機車族 行人地獄

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