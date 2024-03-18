新北廣電基金收入減 影視業隱憂

網路串流平台崛起，新北、台北、桃園等地有線電視用戶逐年遞減，新北民代指，新北廣電基金收入主要來自有線電視業者營業額，今年度基金收入大幅縮水，基金除用來協助有線電視業者提升品質，更是新北市紀錄片補助經費來源，按此趨勢基金某一天將歸零。學者建議，基金收入應從上位政策思考，有線電視營收1%交給中央後，NCC以4、3、3比率分配，地方40%、30%給NCC、30%給公共電視，提高地方分配比才是解方。

新北市2022年有線電視訂閱戶有97萬戶，2023跌至剩93萬戶，戶數少近4%。市議員鄭宇恩說，今年度新北市廣電基金收入從前一年2553萬元降為2207萬，減13%。鄭宇恩憂，基金收入銳減，新北廣播電視產業前景將雪上加霜。

新北市新聞局長張愛晶指出，市府全力協助業者多角化經營，輔導業者製作更多優質內容與深度報導。張強調，每座城市各有不同定位，新北長期耕耘紀錄片領域，每年舉辦紀錄片月，除每周六在公用頻道播放，也與長榮航空異業結盟，舉辦天際影展，國際旅客能欣賞新北紀錄片作品。

不只新北收視戶下滑，北市有線收視戶2021年底是57萬7千戶，今年2月底降至55萬2千戶。桃園市有線電視收視戶去年第4季42萬8767戶，相較前年第4季44萬1549戶，減少1萬2782戶。

「要讓有線電視好，要有公平競爭條件。」台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚指出，有線電視在法令限制下，包括分級、字幕、廣告都有重重限制，有線電視光更動節目就是一項工程，加上每3年一次換照與評鑑，大幅度增加有線電視經營成本。

賴也說，外界指望NCC協助產業發展，但影視文化是文化部主管，建議由中央統籌，製作能行銷國際的作品，或結合網路、虛擬、AI技術，都是可行做法。

世新大學校長陳清河說，有線電視業者受法規束縛多，收視部分營收確實大幅降低，網路寬頻部分，有其得天獨厚條件，短期內營收不會有大幅度影響；他主張，基金收入應從上位政策思考，有線電視營收1%交給中央後，NCC以4、3、3比例分配，地方40%、30%給NCC、30%給公共電視，提高地方分配比率。