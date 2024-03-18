內湖6顆瓦斯球 民代籲停用遷移

大台北瓦斯有6座「球型瓦斯儲氣槽」，緊鄰內湖住宅區及三軍總醫院，讓居民住不安心盼遷移。立委黃珊珊、議員陳宥丞籲瓦斯球停用遷移，尤其之前地方說明會，當時會議三點決議是大台北瓦斯與中油視需求重擬合約，供氣壓力穩定後，停用6個儲氣槽，並提搬遷期程，至今承諾跳票。產發局表示，近期已三度發文中油提供供氣狀況，若供氣穩定將要求規畫遷移。

在地湖興里長蔡穎峰無奈說，搬遷6顆瓦斯球已陳情多年，居民希望快遷，但遷到哪？「新北等每個地方都不要『垃圾』丟我家」，中油也不敢保障供氣壓力無虞，儘管瓦斯公司一再澄清不會有危險，但里民訴求盡速遷移，至少短期可在外頭加一個蓋子蓋起來，並加強安全維護。

民眾黨立委黃珊珊上周也在立法院質詢內湖瓦斯球遷移，要求經濟部及中油應盡速協助評估台北市供氣管網穩定性，協助瓦斯槽拆除計畫。

北市產發局公用事業科代理科長李雪說，在地居民盼6座儲氣槽搬遷，但還是要等中油穩定供氣，才能後續評估能否搬遷，先前市府也曾要求中油另在汐止找供氣地點，但當時回應稱還找不到地點。

陳宥丞說，2022年9月24日他與前立委邱臣遠召開「內湖成功瓦斯儲氣槽遷移」地方說明會，當時三點決議，中油配合林口天然氣NG1工程完工，2023年6月提供每平方公分25公斤力的供氣壓力；大台北瓦斯與中油視需求重擬合約，供氣穩定即可停用6儲氣槽，並在停用後，規畫搬遷具體期程。

陳說，截至目前中油承諾都跳票，請市長蔣萬安確實在行政院會中，請中央共同出面解決這件事，讓內湖瓦斯球停用遷移訴求，往前走一步。

黃珊珊上周也在立院質詢提到，國外多有城市因天然氣管網強度提升，供氣穩定後，應拆除球型瓦斯槽。尤其中油林口三期氮氣摻配工廠已於2023年中完工，現在供氣穩定問題已經解決，大台北瓦斯公司沒有理由可推拖，要求經濟部應盡速讓瓦斯槽在台北絕跡。

產發局表示，市府去年12月及今年2月都有發文中油，將目前供氣壓力狀況提供給市府，當時兩度回文都說最快4月初提供，上周四市府再度發文，會等中油提供的供氣資料，若供氣穩定，就會要求覓地遷移。