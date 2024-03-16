YouBike增車仍無車可借？北巿議員曝：市民投訴不減反增

台北市長蔣萬安推動YouBike前30分鐘免費，但議員鍾佩玲發現，為解決「無車可借」，市府去年5月首度增購微笑單車，並以大數據分析、優化調度因應，去年11月執行，但比較去年1月、7月及12月這些時期，市民投訴無車可借案件仍不減反增。對此，北市交通局表示，去年底再投入1500車，見車率已提升至90%以上。

據去年1月、7月及12月市民投訴「無車可借」的案件數，分別是12件、19件及24件。鍾佩玲說，以捷運士林劍潭站2號出口為例，全月每日各時段出現全時段站上無車的數量，1月、7月及12月分別是0、6及12；而發生時間，7月是晚上10點以後，12月白天也發生，12月29日從上午10點至下午4點均出現站上無車的狀況。

她說，以全月各時段見車率低於50%，即超過一半時間站上無車，1月、7月及12月分別是21、56及60件。各項分時見車率統計資料，都顯示增車及優化調度施行後，無車可借狀況恐更糟。

鍾佩玲表示，去年蔣市長於城市高峰會稱許市府透過大數據分析提出優化微笑單車調度的新方案，但看結果論，市府恐有必要再研究，以修正分析成果，重新研議有助改善問題的調度方式。

有陳姓民眾表示，可能是最近市府投入的新車增加，過去常見車柱無車可借的情形已經有改善，但偶而尖峰時間，還是會出現無車借或無柱還；也有民眾說，只希望捷運站出入口、公車站附近，不要出現無車可借，或無車可還的情形。

交通局表示，已持續增加車輛投放，確實有些站，尖峰時需求特別明顯，見車率在此時段會較低，但經過增加車輛後，整體見車率有所提升，如劍潭站2號出口經過投車以及調度的改善後，見車率亦目前已經增加至95%。

交通局表示，實施30分鐘免費政策至今，今年3月5日單日使用量達歷史新高19萬4883次，較2月單日最高租借次數約成長13%，且透過增車及調度，目前整體見車率仍可維持9成以上。

113年交通局已增加2600車，交通局指出，仍會持監控各站的使用量及見車率，動態調整車輛調度，若個別站點有特殊尖離峰特性，即個案檢討改善調度及配車，以增加民眾使用便利性。