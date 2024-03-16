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快來！大安森林公園賞花 遛小孩 來場春季野餐

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市副市長林奕華（右2）來和毛小孩們合照。記者邱書昱／攝影
台北市副市長林奕華（右2）來和毛小孩們合照。記者邱書昱／攝影

2024台北花伴野餐今天在大安森林公園舉辦，北市觀傳局規劃5大主題野餐區、文青市集、毛小孩、親子專屬區域，公園內還有爭奇鬥豔的杜鵑、繡球花，一路玩到下午5點。台北市副市長林奕華到場邀請民眾來邊賞花邊野餐。觀傳局表示，未來朝每年3月舉辦野餐，延續市民小確幸。

台北市以往3月趁杜鵑花盛開季節，都會舉辦花季相關活動，今年觀傳局以野餐為主題，開設5大主題區，包含樂派對野餐區的音樂表演、潮國際有異國趣味遊戲體驗、享樂活野餐區則結合復古童玩，再到毛小孩野餐區中與可愛的寵物們互動，最後到閱親子的親子共讀、繪畫教室。

林奕華穿著寶藍色襯衫襯著杜鵑和繡球花出席，她說，台北市從一月開始到處都有不同的花朵盛開，像是竹子湖的海芋，今天的野餐活動，新北市也特別從萬里區帶來萬金杜鵑花，在大安森林公園就能飽覽各式花卉，這次也扣緊環保主題，來野餐帶環保餐具外，也要搭乘大眾運輸工具。

除此之外，活動中也頒獎給大直基泰案，協助安置機構的旅宿，林奕華說，在民眾最無助的時候提供舒適居住環境。

觀傳局長王秋冬說，今天預估人潮會有7、8千人次，希望透過野餐活動將家人們、市民之間、毛小孩等串連，充滿愛的氣氛渲染給市民，讓台北市成為有溫度的地方。

王秋冬也說，除了野餐市集之外，也媒合周遭公館、永康、師大龍泉商圈等，不少商圈販售的折價券都售罄，明年繼續舉辦時，也會擴大商圈折價圈的使用，回饋給市民的優惠措施。

觀傳局估計，今天野餐活動預估會有7、8千人次參與。記者邱書昱／攝影
觀傳局估計，今天野餐活動預估會有7、8千人次參與。記者邱書昱／攝影
第一次來大安森林公園野餐的民眾開心帶著毛小孩前來。記者邱書昱／攝影
第一次來大安森林公園野餐的民眾開心帶著毛小孩前來。記者邱書昱／攝影
盛開的杜鵑花和繡球花。記者邱書昱／攝影
盛開的杜鵑花和繡球花。記者邱書昱／攝影

毛小孩 野餐

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