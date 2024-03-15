北市玉成抽水站周邊現油汙異味 環局急設吸油棉索防堵入基隆河

台北市環保局今早接獲民眾反映，松山區玉成抽水站附近的松河街與中坡北路加蓋水圳有不明油氣異味，立即派員前往，到場發現些許油汙浮在水面，偵測空氣、採水檢測數值均無異常，空氣未測得揮發性有機物，水體也未測出重金屬等汙染。

環保局說，已在下游三張犁重力閘門處布設吸油棉索，防止油汙擴散至基隆河。同時已通知中油公司立即派員查察有無油管洩漏情形，將持續會同水利處追查汙染源。

環保局表示，現場空氣測值數值為氧氣20.9%、爆炸下限0%無爆炸風險，未測得一氧化碳、硫化氫、揮發性有機物，數值屬無異常。另巡查基隆河面時，發現些許油汙漂浮，現場採水檢測結果為酸鹼值（pH）6.75、溶氧1.81ppm、水溫20.4℃，也透過快篩試劑檢測化學需氧量，以及重金屬鋅、銅、鎳、鉻皆未檢出。