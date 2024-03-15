北市公托6千候補 拚增托嬰量能

北市府因應少子化問題，鼓勵生育提高生育獎勵金，但議員王欣儀指出，北市公共托嬰資源嚴重不足，候補人數是核定收托人數的3倍多，顯見北市托嬰需求供需失衡。社會局表示，候補人數高者，將轉型設置大公托，公辦民營托嬰機構預計民國115年將達101家。

至今年2月底，台北市公辦民營托嬰機構、公立托嬰中心和公共托育家園，總核定收托人數是1804人，全數皆已額滿，總候補人數高達6155人，候補人數已將近是收托人數的3.4倍，其中候補人數遠高於核定收托人數的是中山區「吉林社區公共托育家園」，核定收托人數12人，候補人數卻有200人，差了將近17倍。

王欣儀進一步指出，候補人數超過200人的還有「中山托嬰中心」有215人，全市最多，候補人數介於100至199人之間的有23所，其中「大安托嬰中心」的候補人數有192位，全市第3多。

社會局表示，全力增加公托量能，候補人數高者，與教育局及學校合作活化校園餘裕空間轉型設置大公托，收托人數12人成長為40至48人。目前北市已設置83家公辦民營托嬰機構，可收托1804名嬰幼兒，預計至115年將達101家，可收托2328名嬰幼兒。

另外，社會局也將擴增定點臨托，運用育兒友善園空間加上原定點臨托，將在113年從7處上升至22處，舒緩照顧者壓力。同時也開辦十時好神托托育家園，滿足家長需求。