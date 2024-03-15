滯洪池破壞生態？ 李四川：兼顧雙贏

台北市政府將花4.6億元在士林官邸北側興建一處滯洪池，盼解決淹水，但也有專家、住戶憂心衝擊當地生態，在地底下「開腸破肚」，將造成生態無法復原；副市長李四川說，蓄洪池在官邸公園外，不會影響周邊生態，加上完成之後，也會將綠地作回來，兼顧綠地公園及蓄洪，讓暴雨或颱風來不淹水，兼顧環境取得雙贏。

數十名士林居民、專家、學者連署，呼籲暫停士林官邸北側滯洪池興建，並且向市長蔣萬安、副市長李四川、工務局長黃一平等陳情。

連署聲明表示，這一處滯洪池是要蓋一個深6.5米、長寬各約40多米的水泥滯洪池，深達6至7米的水泥滯洪池會有推進井、到達井、近兩百米的地下涵管等挖埋，等同是在地底下「穿腸破肚」，恐造成公園內永遠無法復原的生態破壞，未來環境和市政管理，也會添加不必要的負擔和浪費。

姜阿新教育基金會董事長、荒野保護協會志工黃雍熙說，士林官邸空間是有古蹟的園區，工程做完後，變成地底下都是水泥結構物，草皮下面也會是水泥，不僅是假綠地，也是不好的人工營造，希望可以暫停興建。

也有專家認為，蓄洪防災應有其他的替選方法，包括將公園區外大片停車場及兒童遊戲場的不透水鋪面材料替換，將集水區內溝渠系統清淤整理，還有公園區外建設用地、周邊，尋覓小口袋的簡單窪地草坪，經費少又不排碳耗能，又可達成暴雨蓄洪、晴日草坪的效果。

北市府回應，滯洪池不會在士林官邸公園內，是位於北側靠福林路的綠地；李四川也說，儘管城市蓋公園都會一併做滯洪池，在既有公園下做滯洪池，的確會產生破壞生態疑慮，不過北市府會以不影響生態的工法，完成之後也會將綠地作回來。