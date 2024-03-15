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金山第一市場老舊 公辦都更公展
新北金山第一零售市場有46年歷史，環境老舊、道路狹小，市場處推辦公辦都更，昨起公展30天後辦說明會，將採多目標使用開發，規畫成商業及住宅的複合式大樓，打造友善人行空間。議員要求市府做好中繼市場規畫，勿讓攤商權益受損。
市府為配合劃定更新地區，同意門檻從80%降為75%，搭配提高時程獎勵等誘因，盼加速公有老舊市場活化及更新重建。
此次劃定更新地區範圍，位屬金山都市計畫市場用地面積1284坪，範圍鄰近金山老街且涵括金山第一公有零售市場，使用分區為市場用地及第二種商業區，約有70名所有權人、51戶。都更後成為多目標使用大樓，預計打造地上10層、地下2層，可容納至少138家攤商，因更新計畫無強制性，未來實際更新範圍將由實施者依住戶意願提送都更事業計畫。
該市場1978年設立至今逾46年，攤位狹小且設備老舊；西側中山路160巷及金包里街沿街店家及攤商林立，現況多為60餘年老舊建物、街道狹窄且缺乏友善的開放空間，未符合都市應有機能，改造勢在必行。
議員白珮茹說，金山公有市場因建物老舊，亟需興建新商場，活絡觀光，期程若順利，新市場2029年完工啟用。中繼市場規畫要到位，待發包動工確定再遷移。
議員張錦豪說，支持加速公有老舊市場活化及更新重建，攤商難免擔心遷移到中繼市場生意蕭條，或都更改建期遙遙無期，呼籲市府應加強與攤商溝通。
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