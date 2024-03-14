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金山第一市場46年老舊 新北今公展辦理都更

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
金山第一市場街道狹窄設備老舊。圖／新北市城鄉局提供
金山第一市場街道狹窄設備老舊。圖／新北市城鄉局提供

金山市場公辦都更劃定更新地區金山第一零售市場，由於已有46年歷史老舊不堪且道路狹小，市場處為此辦理都更，今起公展30天後舉辦說明會，未來採多目標使用開發方式規劃商業及住宅使用之複合式大樓，除可活絡當地經濟活動外，也提供友善人行空間，改善都市環境。

市府為金山第一零售市場辦理公辦都市更新案，配合劃定更新地區，將同意門檻由80%降低至75%及提高時程獎勵等獎勵誘因，於今日起公開展覽30天並於3月27日舉辦說明會，加速公有老舊市場活化及更新重建。

此次劃定更新地區範圍，位屬金山都市計畫市場用地面積合計1284坪，範圍鄰近金山老街且涵括金山第一公有零售市場，使用分區為市場用地及第二種商業區，約有70位所有權人、51戶。

該市場1978年設立至今已逾46年，目前攤位狹小且設備老舊，致使環境品質不佳；另西側中山路160巷及金包里街沿街店家及攤商林立，現況多為60餘年老舊建物、街道狹窄且缺乏友善的開放空間，未符合都市應有之機能。

新北市市場處因此推動市場都更改善環境品質，未來採多目標使用開發方式規劃商業及住宅使用之複合式大樓，活絡當地經濟活動，提供更友善人行空間，改善都市環境。

新北市都市更新處長林炳勲表示，市場用地劃設區位多處於交通便利區域，但推動更新往往受限產權複雜、各項法令限制等因素造成推動不易，故劃定更新地區，可適度降低同意比率及提高時程獎勵等誘因。

金山第一市場街道狹窄且缺乏友善的開放空間，未符市場應有之機能。圖／新北市城鄉局提供
金山第一市場街道狹窄且缺乏友善的開放空間，未符市場應有之機能。圖／新北市城鄉局提供
金山第一零售市場辦理公辦都市更新範圍。圖／新北住都中心網頁翻攝
金山第一零售市場辦理公辦都市更新範圍。圖／新北住都中心網頁翻攝

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