金山第一市場46年老舊 新北今公展辦理都更

金山市場公辦都更劃定更新地區金山第一零售市場，由於已有46年歷史老舊不堪且道路狹小，市場處為此辦理都更，今起公展30天後舉辦說明會，未來採多目標使用開發方式規劃商業及住宅使用之複合式大樓，除可活絡當地經濟活動外，也提供友善人行空間，改善都市環境。

市府為金山第一零售市場辦理公辦都市更新案，配合劃定更新地區，將同意門檻由80%降低至75%及提高時程獎勵等獎勵誘因，於今日起公開展覽30天並於3月27日舉辦說明會，加速公有老舊市場活化及更新重建。

此次劃定更新地區範圍，位屬金山都市計畫市場用地面積合計1284坪，範圍鄰近金山老街且涵括金山第一公有零售市場，使用分區為市場用地及第二種商業區，約有70位所有權人、51戶。

該市場1978年設立至今已逾46年，目前攤位狹小且設備老舊，致使環境品質不佳；另西側中山路160巷及金包里街沿街店家及攤商林立，現況多為60餘年老舊建物、街道狹窄且缺乏友善的開放空間，未符合都市應有之機能。

新北市市場處因此推動市場都更改善環境品質，未來採多目標使用開發方式規劃商業及住宅使用之複合式大樓，活絡當地經濟活動，提供更友善人行空間，改善都市環境。