2024新北春紛節開跑 23及24日體驗河濱野餐及爵士搖擺

春暖花開季節到來，新北高灘處年度春季活動「新北春紛節」也將於23及24日登場，活動結合音樂、市集、美食、舞蹈，盼民眾齊聚大都會公園野餐、搖擺Swing Dance，當中有多位得獎歌手獻唱，也囊括四大市集與六大品牌，為一整年帶來滿滿活力。

高灘處長張修銘表示，「2024新北春紛節」為第2年舉行，以「爵士」為主調，搭配多樣音樂性演出，給予民眾輕鬆愉快的氣氛；春夏是最適合野餐的季節，活動邀約民眾準備專屬自己與朋友的野餐Style，體驗春紛時節。

張修銘提到，今年活動由爵士樂團麥帕蒂樂團揭開序幕，還有台灣首位「AI虛擬練習生」Aikka首次於活動中與民眾見面互動。此外還有榮獲金曲、金音獎等音樂獎項的多位歌手獻唱，包含Abao阿爆、馬念先、Francis Tsai 法蘭、陳華、Roberto Zayas等。

高灘處表示，今年活動市集更集結了北中最夯的市集品牌「愛手創」、「好日市集」、「小蝸牛市集」、「有趣市集」等四大市集，以春天花朵盛開萬物齊聚的概念規畫「美食」、「手作/文創」、「植物永續」、「毛孩」、「公益」、「新北在地」等六大品牌，共150家風格攤位。