北市公車廣告印「welcome to China」 議員批：自我矮化

泰國演員Lookkaew近期要來台灣舉辦粉絲見面會，但有民眾反映，業者在265線公車廣告刊登「Lookkaew welcome to China」的字樣惹議。議員洪婉臻批評，公車淪統戰工具、自我矮化，「明明來台灣硬要寫成中國，離譜加低級的錯誤」；公運處今回應，廣告審查重點在於不影響行車安全，內容亦不得違反「台北市廣告物自治條例」，業者昨已移除下架廣告。

洪婉臻表示，該廣告從3月8日起刊登，第4天內讓「welcome to china」廣告上路，依照「北市公共汽車設置遊動廣告注意事項」規定，公共汽車設置遊動廣告之文字、圖畫不得有妨礙公共秩序或善良風俗者、虛偽或誇大不實者、廣告菸品者及其他違反法令規定者。

洪婉臻指出，公運處竟認為「welcome to China」不屬於虛偽不實言論，身為公車業者主管機關，對此毫無警覺，默許公車成為統戰工具，在接獲投訴後第一時間就要求改善，結果公運處卻只是將「中國」字樣以膠布覆蓋上，完全敷衍了事。

洪婉臻說，近年中國統戰勢力滲透台灣，北市府應重新檢討各大眾運輸系統的廣告規範標準，若僅以善良風俗作為規範恐有不足，必須進一步在保障言論自由及保障國格間取得平衡，北市府做為首善之都應更加警惕，不該自我矮化。

北市公運處回應，公車設置遊動廣告是依「台北市廣告物管理自治條例」審查廣告物的設置形式、方式及位置，每年由業者提送上述資料申請，審查重點在於不影響行車安全，刊登內容不用報公運處審核。

至公車廣告物刊登內容部分，公運處強調，不得違反「台北市廣告物管理自治條例」或「台北市公共汽車設置遊動廣告注意事項」。目前三重客運265線公車車廂外廣告，業者昨已將刊有「welcome to China」字樣廣告移除下架。