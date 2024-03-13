板橋醫療園區 年底前招商

新北市府規畫在新北聯醫板橋院區打造板橋醫療園區，新北市衛生局長陳潤秋昨在議會答詢表示，板橋醫療園區要等到衛生所、衛生局搬遷到新北市第二行政大樓後才會動工，不過今年底前會公告招商，打造專攻急重症的大型區域教學醫院，也會在招商文件納入兒童醫療，滿足板橋人口密集區就醫需求。

板橋人口達55萬人，僅有亞東醫院一家醫學中心，市府規畫將新北聯醫板橋院區，與周邊現有新北市衛生局、板橋區衛生所及新埔立體停車場約占地1.4公頃土地，重新規畫為板橋醫療園區，打造區域級急性綜合教學醫院，也獲衛福部同意。

市議會臨時會昨審查到醫療作業基金，市議員黃淑君詢問目前板橋醫療園區進度，也提到新北聯醫板橋院區相關協勤志工費用不足，比三重院區志工還少，要求衛生局檢討。

陳潤秋指出，板橋醫療園區整體除了板橋院區，還包括周邊衛生所與新北市衛生局都納入規畫，事涉衛生局要搬遷到三重第二行政園區，須等2026年第二行政中心完工後板橋醫療園區才能動工。

板橋醫療園區今年底就會先行招商，仿照新北市立土城醫院模式，以BOT方式推動板橋醫療園區，設置499床急性一般病床，還有長照病床等，總床數800床左右。