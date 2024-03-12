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4處土地打造1.4公頃板橋醫療園區 新北：年底招商

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市府規畫在新北聯醫板橋院區打造板橋醫療園區。本報資料照
新北市府規畫在新北聯醫板橋院區打造板橋醫療園區。本報資料照

新北市府規畫在新北聯醫板橋院區打造板橋醫療園區，新北市衛生局長陳潤秋今天在議會備詢時表示，板橋醫療園區要等到衛生所、衛生局搬遷到新北市第二行政大樓後才會動工，不過今年底前會公告招商，屆時特色醫療將以急重症的大型區域教學醫院為主，也會在超商文件納入兒童醫療，滿足板橋人口密集區就醫需求。

板橋人口高達55萬人，卻僅有亞東醫院一家醫學中心，其餘則多為百床規模以下的地區型醫院，新北市府規畫將新北聯醫板橋院區，與周邊現有新北市衛生局、板橋區衛生所及新埔立體停車場約占地1.4公頃土地，重新規畫為板橋醫療園區，打造區域級急性綜合教學醫院，也獲得衛福部同意。

新北市議會臨時會今天審查到醫療作業基金，新北市議員黃淑君詢問目前板橋醫療園區進度，也提到新北聯醫板橋院區相關協勤志工費用不足，甚至比三重院區志工還要少，要求新北衛生局檢討。

陳潤秋指出，板橋醫療園區整體除了板橋院區，還包括周邊的衛生所與新北市衛生局都納入規畫，涉及衛生局要搬遷到三重第二行政園區，必須等2026年第二行政中心完工後板橋醫療園區才能動工。

不過陳潤秋強調，板橋醫療園區今年底就會先行招商，仿照新北市立土城醫院模式，以BOT方式推動板橋醫療園區，設置499床急性一般病床，還有長照病床等等，總床數約800床左右。

因為地處人口密集處，將以大型區域級教學醫院為定位，肩負中重度急救責任醫院的角色；除了急重症相關科別，也會在招商文件中，納入兒童醫療專科。對於志工差別待遇部分，陳潤秋允諾會重新檢討，3個月內給議員答案。

BOT 新北 衛生局 衛生所

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