快訊

警拿翻拍拘票逮人被法官認違法 進口蘇丹紅主嫌當庭獲釋

遭虐亡1歲嬰是否家屬出養？卓冠廷踢爆新北說法有出入

全英羽賽／穿蠟筆小新出場掀討論！王子維曝這些裝備是隊友提供 只有內褲是自己的

汐止東山里植樹環境永續 邀老幼一齊種樹苗

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區東山里邀請里內長者及東山國小一起參加，青銀共學，長輩和小學生一起在鵠鵠崙路沿線，種下24棵的樹苗，除了應景，也提倡環境永續。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區東山里邀請里內長者及東山國小一起參加，青銀共學，長輩和小學生一起在鵠鵠崙路沿線，種下24棵的樹苗，除了應景，也提倡環境永續。 圖／觀天下有線電視提供

3月12日植樹節，汐止區東山里植樹活動，今(12)日邀請里內長者及東山國小一起參加，青銀共學，長輩和小學生一起在鵠鵠崙路沿線，種下24棵的樹苗，除了應景，也提倡環境永續。

東山里長虞恉剛表示，很開心能夠到里內的鵠鵠崙路種樹，今天是3月12日響應植樹節活動，東山里也很需要在一些地方多種一些有觀賞價值而且對水土保持有幫助的樹種，所以，今天總共種了24棵，也動員了東山國小小朋友還有里內的一些義工、里民，最重重要的是有地土的支持，好幾位地主都來參與活動，

地主黃嘉生說，很感謝長里及東山國小校長，發起這次植樹節造林活動，來喚起民眾及小朋友們積極的投入環保工作，為防止地球暖化盡一份心力。俗話說：十年樹木，百年樹人。 所以今天以行動來種下樹苗，啟發大家愛護環境的種子，將來這些樹苗會長成大樹，為東山里的民眾及登山客，提供一個休憩的好地方。身為環保志工，同時也是東山里的一份子，有幸提供這塊土地，並全程參與活動，期盼為地方盡一份心力。

東山國小校長林秀雲指出，很開心植樹節能夠跟著里辦公室及學校後山的地主們一起合力種下24棵樹，讓孩子們學到環境永續的重要性，同時也跟家長、長輩們大家一起以青銀共學的概念，孩子們能夠參與長輩們的活動，長輩們今天也到學校參與東山國小宋潮好好玩特展的導覽，今天孩子們種下的不僅僅是培養他們愛鄉親土的情懷，同時也種下希望，希望孩子們都能為環境永續盡一份心力。

長輩和小學生要一起種植槭樹，也就是五葉楓，環境永續，也推青銀共學，現場長輩們帶著孩子們沿路種下樹苗，大人小孩拿著大小鏟子鏟土，把樹苗埋進去，接著在四周都圍上石頭保護，在種好後，大家也以大隊接力的方式，為樹苗澆水，老幼一起種下希望小樹，為環境盡一份心力。

植樹節 長輩

延伸閱讀

聯發科百名員工利用志工假 在植樹節種下家庭日路跑捐贈的樹苗

聯發科員工利用志工假在竹北海岸種植660棵樹苗

金門植樹節軍民種600株樹苗 本月將完成2.5公頃造林

汐止4樓透天公寓整棟全拆 無重建計畫 黃國昌提過立碑

相關新聞

4處土地打造1.4公頃板橋醫療園區 新北：年底招商

新北市府規畫在新北聯醫板橋院區打造板橋醫療園區，新北市衛生局長陳潤秋今天在議會備詢時表示，板橋醫療園區要等到衛生所、衛生...

「喪禮結束…家屬還在找車位」 他問：北市拆一殯只有我杞人憂天？

台北市第二殯儀館擴建啟用後，第一殯儀館預計在下個月拆除，不過今天有殯葬業者小冬瓜在臉書貼文嘆「喪禮結束了，家屬還在找車位...

基泰提1.2倍賠償今開說明會 住戶怒嗆：誠意在哪？

基泰大直案去年9月事發迄今超過半年，基泰建設今晚與損鄰戶開賠償說明會，176戶損鄰戶中，約百人到場與會，依公會鑑定鄰損金...

中正橋改建工程13日凌晨封閉水源快速道路 警公布交管圖

連結新北市永和區和台北市中正區的中正橋是，竣工至今已有快90年歷史，由於橋體老舊，政府規畫重建新橋，也將在3月16日雙向...

板殯遷移改建聲浪起 殯葬業者贊成原地改建

北市一殯將拆，新北市立殯儀館案件量暴增，改建與遷移聲浪再起，地方里長連署呼籲市府盡速作為，在地殯葬業者坦言「遷到哪抗爭就...

里長發起板殯重建千人連署 訴求安葬與安居彼此尊重

新北板橋殯儀館有逾40年歷史，環境老舊，館內禮廳不足，衍生噪音、交通壅塞問題，當地新海里長宋靜庭嘆，新海里明明是住宅區卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。