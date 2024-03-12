汐止東山里植樹環境永續 邀老幼一齊種樹苗

3月12日植樹節，汐止區東山里植樹活動，今(12)日邀請里內長者及東山國小一起參加，青銀共學，長輩和小學生一起在鵠鵠崙路沿線，種下24棵的樹苗，除了應景，也提倡環境永續。

東山里長虞恉剛表示，很開心能夠到里內的鵠鵠崙路種樹，今天是3月12日響應植樹節活動，東山里也很需要在一些地方多種一些有觀賞價值而且對水土保持有幫助的樹種，所以，今天總共種了24棵，也動員了東山國小小朋友還有里內的一些義工、里民，最重重要的是有地土的支持，好幾位地主都來參與活動，

地主黃嘉生說，很感謝長里及東山國小校長，發起這次植樹節造林活動，來喚起民眾及小朋友們積極的投入環保工作，為防止地球暖化盡一份心力。俗話說：十年樹木，百年樹人。 所以今天以行動來種下樹苗，啟發大家愛護環境的種子，將來這些樹苗會長成大樹，為東山里的民眾及登山客，提供一個休憩的好地方。身為環保志工，同時也是東山里的一份子，有幸提供這塊土地，並全程參與活動，期盼為地方盡一份心力。

東山國小校長林秀雲指出，很開心植樹節能夠跟著里辦公室及學校後山的地主們一起合力種下24棵樹，讓孩子們學到環境永續的重要性，同時也跟家長、長輩們大家一起以青銀共學的概念，孩子們能夠參與長輩們的活動，長輩們今天也到學校參與東山國小宋潮好好玩特展的導覽，今天孩子們種下的不僅僅是培養他們愛鄉親土的情懷，同時也種下希望，希望孩子們都能為環境永續盡一份心力。

長輩和小學生要一起種植槭樹，也就是五葉楓，環境永續，也推青銀共學，現場長輩們帶著孩子們沿路種下樹苗，大人小孩拿著大小鏟子鏟土，把樹苗埋進去，接著在四周都圍上石頭保護，在種好後，大家也以大隊接力的方式，為樹苗澆水，老幼一起種下希望小樹，為環境盡一份心力。