快訊

雙雙罹難…登山協會會長夫婦攀玉山失聯 搜救人員今早尋得兩遺體

進口毒辣粉禍害全台 龍海同記食品負責人80萬交保後爆失聯

論文期刊一條龍造假服務 學者指谷歌學術搜尋恐有漏洞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花伴野餐16日登場 五大主題野餐區一起躺在大安森林公園

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
觀傳局今年規畫五大主題區域，各年齡層都能來享受野餐樂趣。圖／台北市觀傳局提供
觀傳局今年規畫五大主題區域，各年齡層都能來享受野餐樂趣。圖／台北市觀傳局提供

2024台北花伴野餐在3月16日於大安森林公園登場，觀傳局表示，規畫五大主題野餐區，包含音樂展演「樂派對」、體驗運動的「潮國際」、花季主題彈珠台的「享樂活」、集結萌寵的「毛小孩」及親子「閱親子」，以及「小椿日和市集」，同時也推出打卡兌換好禮，邀請民眾在繁花盛開的三月一起野餐。

觀傳局介紹，「樂派對」野餐區邀集歌手魏品勻、創作歌手陳言菲、愛莉思藝術音樂、豎琴演奏家劉盈蓁、獨立樂團WHY樂團等輪番上陣，以及活潑的「Friday Swing」輕鬆搖擺身體。

「享樂活」野餐區，則是安排大頭哥哥泡泡秀體驗，還有花季彈珠台趣味體驗活動，完成指定任務就有機會獲得活動限定的環保餐具組。 「毛小孩」野餐區除有「寵物定力賽」活動，也邀請寵物訓練師現場分享飼養毛小孩攻略，讓大家更了解自家毛小孩。

「閱親子」野餐區推出野餐說故事及雙語說故事活動，而「潮國際」則結合各國運動文化，像是德國著名的布袋球體驗、日式套圈圈及美式投籃大賽等。

觀傳局說，這次活動與小椿日和市集串聯，推出花卉、文創及輕食為主的文創市集，同時，台北市立動物園歡慶110周年，推出以現地枝材排出圖案可領取小禮物的活動。

觀傳局也說，當天還有許多打卡換好禮活動，獎品包含花伴野餐野菜園、維他命C錠片、粉蠟筆及水彩、寵物乾糧旅行包等限量好禮，為了鼓勵攜帶家中書物，包含廢乾電池或光碟片等，現場兌換小禮物。

毛小孩 觀傳局 野餐

延伸閱讀

嘉義瑞里花季 「浪漫紫藤星球」裝置藝術啓動

合歡山3處停車場最快4月收費 觀星客最怕1狀況

爆火女明星來了！韓國粉萌IP「Loopy」旋風來台 打卡送「限量Loopy透卡」快閃倒數剩7天

寵愛迷你馬拉松今開跑！趣味鏡頭多 田中馬推友善動物 善待土地

相關新聞

大巨蛋加持 松山文創成北市景點前3名

疫情後各國邊境開放，台北市各大景點人潮逐漸回升。根據觀傳局統計，今年1月台北市各大景點造訪人次達582萬987人次，比去...

蘇丹紅擴大 綠要求新北市府公開稽查進度、成立食安處

蘇丹紅混入調味粉事件愈演愈烈，新北市民進黨團指出，蘇丹紅添加在各項食品中，新北市營養午餐、長照老人共餐與幼兒園的餐點中，...

花伴野餐16日登場 五大主題野餐區一起躺在大安森林公園

2024台北花伴野餐在3月16日於大安森林公園登場，觀傳局表示，規畫五大主題野餐區，包含音樂展演「樂派對」、體驗運動的「...

黃瀞瑩預告丟捧花…林珍羽大方徵婚 網暴動：報名打擂台

民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩昨天宣布結婚喜訊，在YouTube直播提到非常頭痛要辦婚宴，但已經想好要將捧花SET給同黨...

婦搭公車遇急煞釀傷卻無人聞問？ 業者澄清第一時間就聯繫

連接雙北市光復橋3月9日下午4點多發生公車與機車的事故，造成一名騎士喪命、一名公車女乘客受傷送醫。事隔兩日，女乘客不滿公...

幫助慢性精神病患者重返職場 北市2年將再設2心衛中心

衛福部統計，截至2023年第3季，北市領有身心障礙證明的慢性精神病患者有1萬5293人，衛生局表示，慢性精神病只要及早治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。