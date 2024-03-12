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花伴野餐16日登場 五大主題野餐區一起躺在大安森林公園
2024台北花伴野餐在3月16日於大安森林公園登場，觀傳局表示，規畫五大主題野餐區，包含音樂展演「樂派對」、體驗運動的「潮國際」、花季主題彈珠台的「享樂活」、集結萌寵的「毛小孩」及親子「閱親子」，以及「小椿日和市集」，同時也推出打卡兌換好禮，邀請民眾在繁花盛開的三月一起野餐。
觀傳局介紹，「樂派對」野餐區邀集歌手魏品勻、創作歌手陳言菲、愛莉思藝術音樂、豎琴演奏家劉盈蓁、獨立樂團WHY樂團等輪番上陣，以及活潑的「Friday Swing」輕鬆搖擺身體。
「享樂活」野餐區，則是安排大頭哥哥泡泡秀體驗，還有花季彈珠台趣味體驗活動，完成指定任務就有機會獲得活動限定的環保餐具組。 「毛小孩」野餐區除有「寵物定力賽」活動，也邀請寵物訓練師現場分享飼養毛小孩攻略，讓大家更了解自家毛小孩。
「閱親子」野餐區推出野餐說故事及雙語說故事活動，而「潮國際」則結合各國運動文化，像是德國著名的布袋球體驗、日式套圈圈及美式投籃大賽等。
觀傳局說，這次活動與小椿日和市集串聯，推出花卉、文創及輕食為主的文創市集，同時，台北市立動物園歡慶110周年，推出以現地枝材排出圖案可領取小禮物的活動。
觀傳局也說，當天還有許多打卡換好禮活動，獎品包含花伴野餐野菜園、維他命C錠片、粉蠟筆及水彩、寵物乾糧旅行包等限量好禮，為了鼓勵攜帶家中書物，包含廢乾電池或光碟片等，現場兌換小禮物。
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