中央班班有冷氣排擠學校廁所改善經費 遇缺工缺料新北追加經費

校內廁所是師生每日使用之處，仍有部分廁所環境不通風、飄惡臭。中央2020年優先推動班班有冷氣政策，導致修繕廁所經費2年沒下來，不少學校都遇到類似情況，如淡水竹圍國小、板橋文聖國小等，加上近年缺工缺料嚴重，原預估經費標不出去。文聖國小校長沈玉芬說經立委、教育局協助，又加了一倍的預算才決標。

文聖國小校長沈玉芬指出，文聖國小已有40年歷史，舊校舍12間廁所因環境不通風、水管有異味等，向教育部申請修繕，經教育部2020年第三批核定後，經費僅先核撥20幾萬的設計監造費，工程經費遲遲沒下文，後才得知跟班班有冷氣政策有關。

沈玉芬說，後續經費去年才下來，但近兩年缺工缺料、造價上漲，一開始核定5、600萬根本標不出去，後經立委向中央協調經費提高至870萬，但又流標3次，教育局補助200萬後，最後預算約達1100萬才在去年10月標出去。沈說，過去經驗一棟樓廁所修繕約需550萬，但這幾年物料、人力上漲廁所造價也飛漲。

校園工程營繕科長蘇柏宇說，教育局有發現疫後缺工缺料學校當初提的預估數量，已不符市場行情，但市府有一項原則只要經學校評估有經費不足，教育局會另外籌措經費追加；此外，教育部新年度有重新設算經費，直接將單價提高，因此今年追加經費情況看起來不嚴重。

近期改善完工的新興國小校長李連成說，這次整修工程共花700多萬，改善觀海樓兩側男女老舊廁所，增加自然通風及採光的設計，解決長期以來採光不良、滲漏水以及異味外溢的困擾；同時也升級無障礙廁所設備，提供有使用需求的師生更安全的環境。

六年級學生自治會長蔡沅諳說，新廁所看起來非常乾淨明亮，使用時感覺非常舒服，又有不同國家的圖案和說明，像是法國巴黎鐵塔、俄國聖瓦西里主教座堂、澳洲雪黎歌劇院、日本晴空塔等，如廁之餘還能認識各國有名的地標。