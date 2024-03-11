影／「基泰大直」損鄰案 蔣萬安要求鑑定報告1.2倍賠償金額

「基泰大直」建案去年因施工不當導致鄰宅倒塌受損，明天將由里長舉辦賠償說明會。台北市長蔣萬安今天受訪表示，已要求市府派人參加說明會，並提供住戶諮詢服務，也要求基泰針對三大技師公會鑑定報告的賠償金額，進行1.2倍的賠償。

蔣萬安上午出席力行國民小學活動中心新建工程開工動土典禮，針對基泰大直案，蔣萬安表示，對於大直基泰的態度始終堅定且一貫，就是要確保住戶權益，也要求基泰負起責任。蔣萬安說，明天里長將召開說明會，已要求市府團隊派人參加，也要求基泰針對三大技師公會所做出鑑定報告賠償金額的1.2倍進行賠償，蔣萬安強調，如果明天說明會基泰與住戶雙方未能達成協議，會要求基泰以1.2倍提存法院，確保住戶權益，進行後續訴訟程序。蔣萬安強調事件發生後，不管住戶的安置、後續的賠償及損鄰的鑑定，以及鑑定機制及六大改革方案，都是站在住戶立場，要求基泰負起應負的責任。 台北市長蔣萬安（左四）上午與市議員共同出席力行國小活動中心開工動土典禮。記者侯永全／攝影 台北市長蔣萬安上午出席力行國小活動中心開工典禮，針對「基泰大直」損鄰案受訪表示，為確保住戶權益，已要求市府團隊派人參加賠償說明會，也要求基泰針對三大技師公會所做出鑑定報告賠償金額的1.2倍進行賠償。記者侯永全／攝影