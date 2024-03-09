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身障團體盼自行車道行無礙 新北：逐步取消車阻

中央社／ 新北9日電

身障團體陳情監察院表示，盼新北移除高灘地自行車專用道車阻，還給自由通行。市府今天說，已設P型車阻可供輪椅與手搖車出入；另研擬逐步取消車阻，以科技執法取締違規車輛。

鄭豐喜文化教育基金會、行無礙聯盟等多個身障團體，8日在監察院廣場開記者會表示，發現新北市二重疏洪道自行車專用道、淡水金色水岸自行車道等地，設置P字型、門式型、山字型車阻，影響娃娃車、身心障礙輪椅族群、手搖車運動者的通行權利。

陳情說，市府缺乏無障礙環境觀念，違背無障礙規範及國際身障人權公約，請監察院立案調查、監督，要求移除相關車阻，還給自由通行權利。

新北市高灘地工程管理處長張修銘今天接受中央社記者電訪表示，河濱公園人行出入口有582處，常有機車擅闖河濱自行車道，擦撞民眾受傷或衝突，故設車阻防止機車進入。

張修銘說，為保障輪椅族等身障通行權益，在有門型車阻處，旁邊也會設置輪椅族可出入的P型車阻，目前，P型車阻有100多處，若民眾發現有不足處，高灘地將立即改善增加需求。

張修銘說，民國108年度起，依據身障團體常見輔具規格，設置P型車阻，經過實際測試，寬度及高度讓一般輪椅（含電動輪椅）及手搖車都可通行無障礙。這並非違背身障人權公約，而是保障身障者安全。

他說，若還有特殊規格的輔具、車輛需進入，在P型車阻入口處有電話貼紙，可聯繫24小時巡邏的保全人員，提供最快速反應和服務，協助身障者進入公園。

至於是否能如陳情期盼，全面移除車阻；張修銘說，若機車族都守法，就不需裝車阻。但若目前門戶大開，公園休憩民眾會有安全顧慮，但會納入陳情意見思考評估移除的效益與安全。

張修銘說，已經試辦取消9處車阻路口，改以車牌辨識科技執法取締違規車輛，經觀察，違規機車比例有下降趨勢，但也顯示仍有車輛闖入，造成民眾危險。

他說，暫時無法全面取消車阻，今年目標還會另增加取消6處車阻，以科技執法替代。呼籲民眾不要將機車違規騎上自行車道，維護行人及身障者通行權益。

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