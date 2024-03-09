鼓勵飼主為毛孩結紮防多個疾病 新北提供絕育補助最高2千

毛寶貝也會得癌症，新北市動保處提醒，家中愛犬如果沒絕育，在肛門附近會長腫瘤，又稱犬圍肛門周腺腫瘤，甚至會有攝護腺疾病及睪丸腫瘤等問題，提醒飼主要帶家中毛孩去結紮，有助於降低健康問題風險。動保處也提供絕育補助，金額最高2000元，數量有限。

一隻流浪公狗「優寶」日前被動保員帶至毛寶貝醫療中心治療，經獸醫師檢查，身上沒有創傷，肛門腫脹，食慾不振便秘，行為暴躁不親人並常出現痛苦的表情，加上尚未絕育，推測是圍肛腺瘤，經細針採取細胞學採樣鏡檢確認，即進行手術切除腫塊及絕育，於2個月治療照護後康復，行為變的乖巧親人，不久被認養找到一個溫暖的家。

動保處獸醫師呂信璋表示，圍肛腺為一個特化的皮脂腺，可以調節肛門周圍皮脂的分泌，由於組織學下圍肛腺的組織型態與肝臟細胞類似，因此又可以稱為肝樣腺；若是圍肛腺腺體細胞腫瘤化，可能形成圍肛腺瘤、圍肛腺上皮瘤以及惡性圍肛腺癌。

呂信璋表示，圍肛腺來源的腫瘤，好發於中老年未絕育公狗，尤其哈士奇及北京犬等犬種發生率高。另外肛腺腫瘤除了會在肛門周圍發現，也會長在尾巴、會陰、包皮或腹部或其他區域。

愛犬施行絕育手術好處良多，動保處表示，可避免引起母犬高致死率的子宮蓄膿，公犬的睪丸腫瘤、疝氣、或圍肛腺瘤等疾病。為了毛寶貝的健康，不論公母都要結紮，飼主沒有為寵物絕育且未申請免絕育管理說明，或未申報繁殖需求而繁殖寵物，經查證屬實，可依動保法開罰5萬元至25萬元不等罰鍰，經限期改善仍未改善者得按次處罰。

動保處表示，為減輕飼主或愛心民眾的負擔，提高為毛寶貝絕育的意願，每隻家養公犬貓補助600元，母犬貓補助1200元；流浪公犬貓補助1000元，流浪母犬貓補助2000元，名額有限，可上新北市動物絕育管理系統網站查詢。