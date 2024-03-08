汐止拱北里便當出好菜 200多位長者樂共餐

汐止區拱北里在去年也開始舉辦老人共餐，每個月固定一次，發便當給里內65歲以上的長輩，這個月在今(8)日舉辦，一大早志工媽媽們準備拿手好菜，接近中午時間，長輩們排隊等著領取美味便當，三道菜再加上炸雞腿，老人家說美味好吃。

拱北里長蘇聰賢指出，在之前有在政見上有發表要為拱北里的老人爭取福利，老人共餐就是就是其中一項，雖然不是吃很多吃很好，但每個月最少辦一次，請長輩們吃便當共襄盛舉。大概是在去年3月開辦共餐，到現在已經一年了，第一次辦共餐就發了260個便當，今天也一樣發了200多個。

每個月共餐一次，請長輩帶著環保餐具來，而志工們則是一早就開始忙，分工合作，共餐發便當，有人幫忙將菜一一的裝進餐盒，另外，騎樓下的志工也好忙，煮菜、炸雞腿的手都停不了，而且參加的人真的好多，每次都發出200多個便當，蘇里長也很感謝志工辛苦付出。

當天菜色有茄子、南瓜、豆干，還有現炸熱騰騰的炸雞腿，都是志工媽媽們端出的拿出菜，蘇聰賢說，包括煮菜、裝便當全都是志工，每次在群組發布消息，到了時間他們都很早就到里辦公處來等著準備，有切菜、洗菜、煮的通通都有，真的很謝謝有他們的幫忙。