雙溪平林里老人共餐很澎湃 豐富菜色比美辦桌

雙溪區平林里每個月的一次銀髮共餐今(8)日在活動中心舉行，也是農曆新年後的首次共餐，志工二三十位一早就在廚房忙進忙出，當辦桌在辦，共餐舉辦十年下來，即使因為人口老化嚴重，人數只剩下三分之二，但里長和志工們依舊秉持著，照顧到每一位長輩，每次共餐也是照樣很澎湃。

接近中午時間，來到平林里的活動中心，已經飄來陣陣的飯菜香，走近一看，有白斬雞，冷菜拼盤，滷肉，各式豐富菜色堪比辦桌現場，這是平林里一個月一次的銀髮共餐日，里長說，就是要澎湃，每次都是當辦桌在辦理。

平林里里里長黃添松表示，即使這幾年里內人口變少很多，尤其65歲以上長者，很多都不在了，共餐的人數從原本的15桌，現在只剩下8桌左右，但還是秉持一開始辦桌的模式，菜色照樣很澎湃，希望讓這些長輩喜歡來共餐，一起吃飯話家常。

里長黃添松說，雙溪區人口老化嚴重，平林里這三年來人數也減少上百人，大多是年紀大的長者因病過世或是子女接去都市居住，銀髮共餐人數也明顯少了很多，但依舊是保持辦桌的模式，菜色都一樣澎湃，不惜成本希望照顧到里內的銀髮長輩。