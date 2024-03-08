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捐房獻愛心 2年獲9屋 出租助人

聯合報／ 記者江婉儀劉懿萱／新北報導

新北市林口鑫淼天使居除了免費照顧失能失智的貧苦長者，也提出入住長者若願意「捐房獻愛心」，就可免費入住被照顧到離世。無子西瓜社會福利基金會執行長姚霽光說，兩年來收到捐贈9戶房子，陸續當成社會住宅出租，讓長者的遺愛幫助更多人。

姚霽光說，一開始構想「捐房養老」，讓願意捐房者優先入住天使居，等長者離世，房子歸基金會所有，但這讓有些人擔心若沒房子就不符入住資格，他與創辦人王建煊討論後改成「捐房獻愛心，人去愛留」，孤老長輩捐出房子後入住，人走了，可考慮房子留下來幫助別人，2年前到現在已收到9戶房子，並與崔媽媽基金會合作，當作社宅出租，已出租5戶。

姚霽光表示，一般膝下無子的長者付費入住，包吃住1個月5萬元；另有22個免費入住名額，一年開銷1320萬元，但無後顧之憂，已有一名企業董事長捐款1200萬元，另一個基金會今年起固定年捐600萬元。

至於照服員人力，王建煊要求務必要有愛心、「侍老如親」，對待入住的長輩就像自己的雙親一樣。但姚霽光坦言，現在照服員不好找，這也是天使居的困境，要有充足的照服員人力才能讓長者入住，但年輕人不願意做這一行，整體年齡結構有老化現象；為提升就業意願，天使居提供比業界高3成的薪資和免費食宿等誘因。目前和士林靈糧堂合作培訓照服員。

王建煊、蘇法昭夫婦都是86歲，蘇法昭已中度失智，但意識很清楚，要避免勞累。姚霽光說，王建煊身體還算不錯，仍天天想著如何做公益，5、6年前得攝護腺癌，經化療已控制下來，目前每天維持健走，蘇法昭則以輪椅代步。

房子 照服員 王建煊

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