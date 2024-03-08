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浮洲都計 議員盼公辦都更進場

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導

新北市板橋浮洲細計通檢（第一階段）去年底核定實施，但仍有再發展區有待更新。市議員昨在議會臨時會上，詢問浮洲都市計畫進度，並盼可有更多公辦都更進場協助。城鄉局長黃國峰表示，浮洲車站南側有一塊地正規畫做試辦，一周內會給現有進度跟規畫。

「浮洲地區是懸而未決的區域。」黃淑君表示，浮洲都市計畫進度緩慢，且地方民眾年紀較大，較難去整合做自辦都更，導致浮洲更新困難，且過去浮洲常淹水，民眾苦不堪言。

黃淑君說，除區段徵收範圍檢討中，更有多達80多公頃的再發展區，面臨更新需求，要求城鄉局應高度重視浮洲更新需求，除更新單元畫設外，尚須市府介入辦理公辦都更，加速城市升級，改善地方基礎建設。

黃國峰表示，浮洲都市計畫部分，去年已報內政部，浮洲都市計畫面積共278公頃、區段徵收100多公頃，扣掉學校等部分，剩下80幾公頃再發展區，透過一些策略性更新地區畫設，以增加誘因。

黃國峰表示，浮洲車站南側有一塊地，正規畫試辦公辦都更。城鄉局表示，板橋浮洲地區細計通檢（第一階段）去年12月21日核定實施，本次將車站南側兩處區位條件較佳的街廓，計2.77公頃畫定為策略性更新地區，並藉由公辦都更，作為浮洲地區都市更新示範案例。

城鄉局表示，浮洲都市計畫主要計畫已於去年10月3日報內政部，目前於內政部都委會審議中。

都市計畫 都更 黃國峰

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