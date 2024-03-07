危老重建時程獎勵將減半 新北民眾拿高獎勵難度提高

新北板橋及中永和一帶有不少危老建築，不過政府推動危老條例獎勵將從5月12日減半，民眾未來要再拿到高比例獎勵將變困難。民代認為，本來就不應補助小型重建，這樣難以都市規畫，也建議要藉此重新檢討都更政策，為什麼申請件數少，並規畫其他都更工具供民眾使用。

日本近期地震頻繁，再喚醒大家對於居安的重視，尤其在北部地區許多老房暗藏危機。其中新北就推多元都更，包括協助危險建物及海砂屋的「580專案計畫」、「106重建專案計畫」、危老重建方案，不過其中危老的時程獎勵將減半，引發關注。

都更處長林炳勲表示，「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，目前時程獎勵值為2%，但從5月12日起將減半為1%，未來時程及規模獎勵若要拿到10%上限，基地面積就須整合達1600平方公尺以上，以新北危老核准案平均面積749平方公尺而言相當不容易，呼籲民眾及早規畫。

民眾表示，雖然當初大約知道危老重建相關補助的時程，但若要百分百同意仍有困難，可能還趕不上這波補助列車，希望政府要協助有其他適用的補助，解決他們危老重建的問題。

新北市議員連斐璠指出，站在民眾立場當然補助越多越好，但其實都更不只是房子整新，而是要整個區塊重新規畫，因此若鼓勵小基地重建，將妨礙大基地發展，巷弄、公共空間等都無法規畫，甚至有小區塊被放棄，像大陳單元就是大區塊更新的成功代表案例，也受居民肯定。

新北市議員黃淑君則說，其實危老重建當初推出，大家也都知道截止線在哪邊，對民眾應該影響是還好，但市府要去思考民眾為何不送件，其實碰到很多都更條件不好、同意比例較低的，使府應借力搭配都市計畫重新檢討。

黃淑君提到，像現在危老重建時間到，還有沒有哪些工具可以讓民眾所用，這必須要有相關規畫；比如需要大幅更新的浮洲地區，火車站周圍雖然有大眾運輸導向發展（TOD）的都更方式，但浮洲其他區卻沒有辦法適用。