長照需求增但照服員難找 天使居喊「比業界高3成薪資」吸人才
台灣明年將邁入超高齡社會，照服員需求勢必增加，但財團法人台北市無子西瓜社會福利基金會執行長姚霽光坦言，現在不容易找到照服員，這也是天使居目前遇到的困境，年輕人不願意做，寧可做1966或是文案，整體年齡結構有老化現象，為提升就業意願以利招募到品質較好人員，提供比業界高3成薪資，也有免費住宿。
國內老年人口逐年增加，長照、老人等住宿型機構需求大增，全國約1700多家相關機構，提供約10萬多個床位，但仍一位難求，照服員同樣也難招募。無子西瓜基金會創辦人王建煊說，天使居要成立人才培訓中心，希望直接培訓長照人員，免學費、免食宿費。
姚霽光表示，他不斷跟王建煊說，機構服務要做好，但現在照服員不好找，以三芝雙連安養中心為例，現在都有空房，但沒辦法入住，因為找不到照服員，這也是天使居遇到的困境，也是最辛苦的部分。
為解決人力問題，在招募照服員部分，除了會比業界提高約3成的薪資，社工、護理師約5萬，照服員將近4萬，也提供免費吃住，提高就職意願，也希望服務人員對待這些入住的長輩，就像是自己的雙親一樣。
姚霽光也說，很多人不願意做照服員，寧可選擇做1966（衛福部長照專區）或是辦公室文案，第一線畢竟比較辛苦，現在的年齡結構也有老化現象，但是培育長照領域新人很重要。天使居現在有跟士林靈糧堂合作，這也是台灣最大的政府合作單位，照服員都由他們幫忙培訓。
對於如何解決長照領域人力缺額，新北市社會局表示，新北預計未來將增加住宿式養護床位4270床，包含在銀新未來城、土城醫院、瑞芳醫院、金山醫院等5處，增加設立住宿式長照機構約1193個床位。
另，截至今年1月底止，新北已有16家住宿式長照機構完成設立，現持續輔導籌設中有24家，設立後可增加3077個床位。
針對長照機構缺工情形，社會局表示，會配合中央部會相關方案，包含衛福部提出透過培訓機構照服員及與其他國家合作成立專班方式，擴大照顧服務人力培育。及勞動部「移工留才久用方案」，針對在台工作滿6年以上的移工，及取得專科以上學位的僑外生，可由雇主申請為中階技術人力留用，透過提高薪資及申請永久居留證方式留用中階技術人才。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言