長照需求增但照服員難找 天使居喊「比業界高3成薪資」吸人才

台灣明年將邁入超高齡社會，照服員需求勢必增加，但財團法人台北市無子西瓜社會福利基金會執行長姚霽光坦言，現在不容易找到照服員，這也是天使居目前遇到的困境，年輕人不願意做，寧可做1966或是文案，整體年齡結構有老化現象，為提升就業意願以利招募到品質較好人員，提供比業界高3成薪資，也有免費住宿。

國內老年人口逐年增加，長照、老人等住宿型機構需求大增，全國約1700多家相關機構，提供約10萬多個床位，但仍一位難求，照服員同樣也難招募。無子西瓜基金會創辦人王建煊說，天使居要成立人才培訓中心，希望直接培訓長照人員，免學費、免食宿費。

姚霽光表示，他不斷跟王建煊說，機構服務要做好，但現在照服員不好找，以三芝雙連安養中心為例，現在都有空房，但沒辦法入住，因為找不到照服員，這也是天使居遇到的困境，也是最辛苦的部分。

為解決人力問題，在招募照服員部分，除了會比業界提高約3成的薪資，社工、護理師約5萬，照服員將近4萬，也提供免費吃住，提高就職意願，也希望服務人員對待這些入住的長輩，就像是自己的雙親一樣。

姚霽光也說，很多人不願意做照服員，寧可選擇做1966（衛福部長照專區）或是辦公室文案，第一線畢竟比較辛苦，現在的年齡結構也有老化現象，但是培育長照領域新人很重要。天使居現在有跟士林靈糧堂合作，這也是台灣最大的政府合作單位，照服員都由他們幫忙培訓。

對於如何解決長照領域人力缺額，新北市社會局表示，新北預計未來將增加住宿式養護床位4270床，包含在銀新未來城、土城醫院、瑞芳醫院、金山醫院等5處，增加設立住宿式長照機構約1193個床位。

另，截至今年1月底止，新北已有16家住宿式長照機構完成設立，現持續輔導籌設中有24家，設立後可增加3077個床位。