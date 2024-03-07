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歷經3年籌備天使居 王建煊：盼成示範案例推廣出去

聯合報／ 記者江婉儀劉懿萱／新北即時報導
王建煊表示，「鑫淼天使居」除了提供失能者26床、失智者18床、日間照護60人，更提供22張床位免費服務孤貧無依、失能失智的長者使用。記者杜建重／攝影
王建煊表示，「鑫淼天使居」除了提供失能者26床、失智者18床、日間照護60人，更提供22張床位免費服務孤貧無依、失能失智的長者使用。記者杜建重／攝影

位於新北林口的鑫淼天使居經過3年籌備，在今天落成。創辦人王建煊與配偶蘇法昭2人今年都已86歲，目前身體狀況都還可以，王建煊熱心於公益活動，也每天健走維持身體健康。對於天使居落成，王建煊說，希望可以當作示範案例，把此模式推廣出去。

財團法人台北市無子西瓜社會福利基金會執行長姚霽光表示，王建煊夫婦都是86歲，太太原本是輕度失智，現在已經是中度失智，但是意識很清楚，精神體力很好的時候，還會說出很有哲理的話，如果比較勞累就會狀況不好，所以要注意體力狀況。

姚霽光表示，王建煊身體還算不錯，也充滿愛心，都在想著如何做公益，說話調理還是很有邏輯，聊的話題很多元，王建煊在5、6年前得攝護腺癌，但經過化療後已獲得控制，幾乎沒有狀況，目前只有一點心律不整。

運動部分，王建煊每天都會維持健走習慣，活動身體筋骨，蘇法昭目前都是坐輪椅代步，每天有照服員幫忙照顧，做簡單的上半身運動，也每日控制飲食。

天使居是在疫情期間動工，如今終於落成，王建煊表示，預估最快一個月後可啟用，希望天使居可以做到示範的用意，讓有愛心的人願意捐款，也希望鼓勵有能力的人可以推動下一個天使居，把這個模式推廣出去。他推動天使居後，很多人跟他聯繫，甚至有人做了幾十年的老人院，也想跟他合併，這是大工程還需要討論。

新北首間同時具備社區及住宿式的綜合式長照機構「鑫淼天使居」上午舉行落成典禮，由新北市長侯友宜（右三）與天使居長照財團法人創辦人王建煊（右四）等人共同剪綵。記者杜建重／攝影
新北首間同時具備社區及住宿式的綜合式長照機構「鑫淼天使居」上午舉行落成典禮，由新北市長侯友宜（右三）與天使居長照財團法人創辦人王建煊（右四）等人共同剪綵。記者杜建重／攝影

失智 林口 王建煊

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