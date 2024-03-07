歷經3年籌備天使居 王建煊：盼成示範案例推廣出去
位於新北林口的鑫淼天使居經過3年籌備，在今天落成。創辦人王建煊與配偶蘇法昭2人今年都已86歲，目前身體狀況都還可以，王建煊熱心於公益活動，也每天健走維持身體健康。對於天使居落成，王建煊說，希望可以當作示範案例，把此模式推廣出去。
財團法人台北市無子西瓜社會福利基金會執行長姚霽光表示，王建煊夫婦都是86歲，太太原本是輕度失智，現在已經是中度失智，但是意識很清楚，精神體力很好的時候，還會說出很有哲理的話，如果比較勞累就會狀況不好，所以要注意體力狀況。
姚霽光表示，王建煊身體還算不錯，也充滿愛心，都在想著如何做公益，說話調理還是很有邏輯，聊的話題很多元，王建煊在5、6年前得攝護腺癌，但經過化療後已獲得控制，幾乎沒有狀況，目前只有一點心律不整。
運動部分，王建煊每天都會維持健走習慣，活動身體筋骨，蘇法昭目前都是坐輪椅代步，每天有照服員幫忙照顧，做簡單的上半身運動，也每日控制飲食。
天使居是在疫情期間動工，如今終於落成，王建煊表示，預估最快一個月後可啟用，希望天使居可以做到示範的用意，讓有愛心的人願意捐款，也希望鼓勵有能力的人可以推動下一個天使居，把這個模式推廣出去。他推動天使居後，很多人跟他聯繫，甚至有人做了幾十年的老人院，也想跟他合併，這是大工程還需要討論。
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