快訊

涉毒科員缺席考績會 調查期仍可「領半薪」？北市社會局回應了

台南天坑釀財損！挨家挨戶送禮致歉 皇龍建設：財損由公司負責

扛不住通膨壓力…醫建議多拿幾天「自費藥」 這現象悄悄成常態

海砂屋、耐震能力不符要求 北市府4月拆除陽明教養院永福之家

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
市立陽明教養院永福之家即將拆除重建。圖／北市新工處提供
市立陽明教養院永福之家即將拆除重建。圖／北市新工處提供

北市士林區市立陽明教養院永福之家原有住民176人，因海砂屋等狀況，4月將拆除。北市新工處表示，工期120天，8月份拆除完成後，接續辦理重建作業，預計2025年可進行重建工程發包採購。

永福之家屬身心障礙者全日型住宿機構，收容176名身心障礙者，現有地上6層、地下1層建物自1982年啟用至今，經鑑定因建物氯離子含量過高（海砂屋）與中性化作用，造成鋼筋鏽蝕及混凝土牆面剝落，建物之耐震能力已不符合現行規範耐震要求。

北市新工處說，考量永福之家收容服務使用者特性，搬遷困難，加上10年來多次修繕，補強工程執行不易，無法解決該建築物高氯離子混凝土情形，且工時長，對服務使用者影響甚鉅，所以規畫辦理整體拆除重建工程。

新工處建築科長顏俊明表示，建築基地位於大屯火山群東南角，規畫重建時，以火山地質特色作為空間場域及立面設計的發想概念，營造出永福之家建築外的景觀與周遭環境層層疊疊接壤的關係。

顏俊明指出，為配合周邊群樹環繞且多樣樹種的特性，建築色彩彩度降低，用暖灰色、暖橘及百合白等彩度較低之顏色搭配出有層次的色彩漸變，呼應周邊山景，以簡約耐看的立面，塑造溫潤柔和的氛圍，創造出不與大自然爭豔，且仍保有自明性及特色，也藉此降低建築物本身的量體感，襯托周邊綠意。

新工處士林工務所主任陳百慶表示，重建工程之規畫設計作業辦理中，預計2025年可進行重建工程發包採購。而拆除時會督促廠商做好相關環境維護及交通疏導安全作業，確保不影響周遭居民生活與交通流暢度。

北市 建築 海砂屋

延伸閱讀

涉販毒交保…北市府今下午開考績會 女科員今早「神隱」未到班

台南天坑案 建商皇龍建設出聲了： 所有工程停工檢查

長期工程 按比例列損益

涉販毒交保！北市府女科員狼狽離開北檢 被翻出外型亮麗還拍「健身教學影片」

相關新聞

新北建大巨蛋效益低？侯：新北有條件、能力 會做好萬全評估

台北大巨蛋近期開幕，吸引數萬人湧入，新北市長侯友宜昨鬆口，考慮在新北軌道建設付近蓋巨蛋，議員質疑新北再建巨蛋，恐與台北大...

陽明教養院永福之家海砂屋 北市府4月拆除

台北市士林區市立陽明教養院永福之家原有住民176人，因海砂屋等狀況，4月將拆除。北市新工處表示，工期120天，8月份拆除...

拋磚引玉 林口鑫淼天使居22床免費供中重度失智長者

林口鑫淼天使居是新北首座社區及住宿式綜合式長照機構，可照護104位長者，今辦啟用典禮。新北市長侯友宜與無子西瓜基金會創辦...

台南春安勞檢違規率近5成 違法事態這項占第1

台南市勞工局今天公布今年春安期間有關勞動基準法檢查執行成果，總計檢查87家，查有違法家數42家，違規率為48.28%，裁...

新北行動治理前進樹林 活動中心及停車場陸續完工

新北樹林區今舉行行動治理論壇，市長侯友宜表示，土樹三鶯生活圈正蓬勃發展，會盡力解決各需求；民政局說明，西園活動中心預計月...

新北河濱杜鵑繁花盛開 周圍還能體驗餵食及共融樂園

春季即將來臨，新北河濱也迎來「春暖花開」，其中位於三重荷花園區的杜鵑花已經盛開，讓奼紫嫣紅點綴翠綠的河濱。新北高灘處表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。