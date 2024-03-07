海砂屋、耐震能力不符要求 北市府4月拆除陽明教養院永福之家

台北市士林區市立陽明教養院永福之家原有住民176人，因海砂屋等狀況，4月將拆除。北市新工處表示，工期120天，8月份拆除完成後，接續辦理重建作業，預計2025年可進行重建工程發包採購。

永福之家屬身心障礙者全日型住宿機構，收容176名身心障礙者，現有地上6層、地下1層建物自1982年啟用至今，經鑑定因建物氯離子含量過高（海砂屋）與中性化作用，造成鋼筋鏽蝕及混凝土牆面剝落，建物之耐震能力已不符合現行規範耐震要求。

北市新工處說，考量永福之家收容服務使用者特性，搬遷困難，加上10年來多次修繕，補強工程執行不易，無法解決該建築物高氯離子混凝土情形，且工時長，對服務使用者影響甚鉅，所以規畫辦理整體拆除重建工程。

新工處建築科長顏俊明表示，建築基地位於大屯火山群東南角，規畫重建時，以火山地質特色作為空間場域及立面設計的發想概念，營造出永福之家建築外的景觀與周遭環境層層疊疊接壤的關係。

顏俊明指出，為配合周邊群樹環繞且多樣樹種的特性，建築色彩彩度降低，用暖灰色、暖橘及百合白等彩度較低之顏色搭配出有層次的色彩漸變，呼應周邊山景，以簡約耐看的立面，塑造溫潤柔和的氛圍，創造出不與大自然爭豔，且仍保有自明性及特色，也藉此降低建築物本身的量體感，襯托周邊綠意。

新工處士林工務所主任陳百慶表示，重建工程之規畫設計作業辦理中，預計2025年可進行重建工程發包採購。而拆除時會督促廠商做好相關環境維護及交通疏導安全作業，確保不影響周遭居民生活與交通流暢度。