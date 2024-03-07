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士林葫蘆堵海光宮、福德宮做公益 捐2大型消防車造福鄉里

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
財團法人台北市海光宮慈善基金會暨台北市葫蘆堵福德文化慈善協會，捐贈台北市消防局2輛大型水箱消防車。圖／北市消防局提供
財團法人台北市海光宮慈善基金會暨台北市葫蘆堵福德文化慈善協會，捐贈台北市消防局2輛大型水箱消防車。圖／北市消防局提供

財團法人台北市海光宮慈善基金會及台北市葫蘆堵福德文化慈善協會，因轄區特性，為讓消防隊在初期滅火有足夠水源，今捐贈台北市消防局社子分隊、福安分隊2輛大型水箱消防車，消防局長莫懷祖代表接受捐贈，表達感謝之意。

消防局指出，台北市海光宮慈善基金會及葫蘆堵福德文化慈善協會，熱心公益，秉持回饋社會之精神，2021年間已聯合捐贈小型水箱消防車1輛，有鑑於社子及社子島地區，有許多水源缺乏地區，為讓救災車輛初期能有足夠水源能進行初期滅火，此次特地捐贈大型水箱消防車2輛，提供消防局使用造福社會大眾。

消防局表示，本次捐贈大型水箱消防車配有3千公升水箱水量，及各式搶救裝備器材，消防人員第一時間能有足夠水量，於初期火災搶救及人命救助等工作，並等候後續車輛中繼滅火，是執行防災救災的重要運輸工具。

消防局長莫懷祖今代表接受捐贈，並代表市民衷心感謝，台北市海光宮慈善基金會及台北市葫蘆堵福德文化慈善協會，熱心協助消防工作的善行，提升消防局救災能力，以保障市民安全。

財團法人台北市海光宮慈善基金會暨台北市葫蘆堵福德文化慈善協會，捐贈台北市消防局2輛大型水箱消防車。圖／北市消防局提供
財團法人台北市海光宮慈善基金會暨台北市葫蘆堵福德文化慈善協會，捐贈台北市消防局2輛大型水箱消防車。圖／北市消防局提供

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