北市一殯將拆 新北憂板殯塞爆

台北市立第一殯儀館4月開始拆除，新北市藍綠議員昨天質疑，新北板橋殯儀館常發生冰櫃爆滿、量能不足現象，連移動式冷凍櫃都派上用場，北市一殯若拆除，原本會到一殯的新北遺體火化量勢必回到板殯，恐讓板殯塞爆。新北民政局長林耀長說，目前評估板殯的火化量能還足夠，但禮廳的確不足，1周內會提出建設計畫及期程。

至於台北市的殯葬量能，台北市殯葬處長張世昌指出，因應一殯拆遷，已經擴建二殯且開始試營運，禮廳和冰櫃數量都有增加，停用一殯後，二殯量能足夠，新北不必過分擔心，但台北的遺體火化費用向來有差別費率，台北市民每具火化費2千元，外縣市6千元，新北市希望縮小差距，但北市火化的使用量非常高，費率有所考量。

新北市議員林國春、白珮茹說，北市一殯將拆除，靠近一殯的新北市蘆洲、三重民眾首當其衝，未來遺體肯定會移到板殯，該怎麼因應？火葬場和冰櫃夠嗎？目前已經有4個冷凍櫃放在戶外要擺放遺體，讓死者很沒尊嚴。

林耀長表示，目前擺放的冷凍櫃主要因應春節期間的突發狀況，加上民俗考慮，擔心冰櫃不夠時，至少讓遺體先有地方安置，但後來這4個冷凍櫃只用到其中1個。他並說，評估板殯的火化量能還足夠，禮廳就不足，已陸續更新設施，並規畫增加量能。

議員李余典質詢板殯搬遷計畫，林耀長說，移到三峽、五股、土城等地都有考量，但殯葬為嫌惡設施，盡量以民眾需求為考量，將來也會將僅有1層的板殯立體化，以增加量能。

議員連斐璠則指板殯周邊的私人禮廳無限增生，「北市有10年的改善規畫，新北市的計畫在哪？」林耀長承諾1周內會提出初步建設計畫與期程。