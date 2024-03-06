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台北市推毛孩安養機構 盼減緩飼主照養壓力

中央社／ 台北6日電

台北市動保處表示，毛寶貝平均年齡提高，例如貓及小型犬有15歲以上，為提供更多照養等服務減緩飼主壓力，已協助動物醫院寵物店為安養機構，全市29家，其中14家獲績優。

台北市動物保護處今天發布新聞資料指出，自2016年推行動物醫院、特定寵物店成立安養機構，至今已設有29家，包含動物醫院15家、特定寵物業14家，涵蓋全市12個行政區。

動保處表示，毛孩已是民眾家中一分子且是伴侶動物，經統計全市毛孩平均年齡提高，例如貓及小型犬可達15歲以上、大型狗約15歲，已進入高齡化趨勢，後續伴隨的就是健康問題。

動保處指出，為提升民間業者加入動物安養機構意願，提供毛孩的爸媽有更多選擇及減緩上班時無法照護壓力，去年起開始輔導及向民間團體推廣成立動物安養機構，並分為獸醫診療機構及特定寵物業者。

其中，獸醫診療機構，指專責照護罹患慢性病或傷殘等需長期醫療動物；特定寵物業者，專責照護7歲以上需特別照護陪伴高齡動物。

動保處表示，收取照護費依各安養機構訂定為主，毛孩的爸媽可依居住地及工作時間選擇最適合毛孩安養機構，減輕照護負擔。

動保處指出，去年也首次針對全市動物安養機構評鑑，共14家獲績優，其中特優6家（包含動物醫院、特定寵物店各有3家）、優等8家，盼透過評鑑方式，提供毛孩爸媽更多選擇。

動保處表示，去年起由台北市獸醫師公會及台北市寵物商業同業公會協助進行推廣、教育與評鑑動物安養機構，盼與民間合作讓更多動物醫院與特定寵物業者加入，藉評鑑制度提高毛孩安養照護品質。要了解更多安養機構資訊，可至動保處官網查詢。

動物醫院 寵物 獸醫師

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