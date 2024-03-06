快訊

陸漁船翻覆案談判破局 泉州市長首度表態「極其憤慨」

老兵留2千萬元遺產…5孫女「僅各分2千元」跳腳提告 法官判決跌破眼鏡

川普超級星期二大獲全勝！共和黨內唯一對手海理 準備宣布退出初選

台北花伴野餐16日登場 5大主題邀民眾同樂

中央社／ 台北6日電

結合台北杜鵑花季，台北市觀傳局16日將在大安森林公園舉辦「花伴野餐」，今年活動分為5大主題，包含現場演奏、寵物競賽、草地瑜伽等，邀請民眾一同感受春日美好。

台北市觀傳局規劃，2024台北花伴野餐分為享受音樂展演的「樂派對」、體驗彈珠台等復古童玩的「享樂活」、舉辦寵物競賽及講座的「毛小孩」、鼓勵親子閱讀的「閱親子」及設置多國運動遊戲道具的「潮國際」5大主題野餐區。

觀傳局表示，為響應無塑生活，除鼓勵民眾使用環保餐具，也提供預先報名者兌換限量野餐墊。目前報名已額滿，但當天下午3時後，若尚未發送完畢，開放民眾至各區報到處排隊領取。

觀傳局介紹，花伴野餐當天上午10時至下午5時精彩不間斷，除各區專屬活動，還有文創及輕食市集，並攜手公館商圈、永康商圈、師大龍泉商圈及台北晶華酒店、福容大飯店等在地業者，推出消費優惠及聯名商品。

此外，觀傳局表示，15日入住台北市合法旅宿並至官網完成登錄者，前100人將能在花伴野餐當天兌換環保餐具組；參加11家特約旅遊業者推出的「台北花伴野餐旅行趣」遊程，還有機會獲得限量野餐墊。

北市 觀傳局 野餐

延伸閱讀

皮卡丘抱枕毯、吸管杯超萌必收！全家再攜手寶可夢推野餐周邊 迷你杯同步推茶飲新口味

明年元宵節可望恢復發送小提燈？台北市觀傳局願研議

「業績長三成」商圈盼燈節續留 北市觀傳局：量化評估

元宵節去哪過？台北燈節賞燈玩快閃 還有免費試吃活動

相關新聞

雙溪上林里共餐辦得好 阿公阿嬤志工全心投入

今(6)日是雙溪區上林里的銀髮共餐，大約有近50位長者共襄盛舉，值得一提的是，上林共餐的志工約有十位，平均年紀70歲以上，年紀最大有九旬以上長者，但是行動力依然靈活，在廚房裡忙進忙出，在已經是需要別人服務的年紀，卻還能付出自己心力來服務里內長者，真的很不容易。

汐止櫻花期過另類美景 200多棵櫻花樹結果累累

汐止康誥坑溪沿岸，今年的櫻花開的特別美，雖然，花期過了，不過，現在還有另類美景可以欣賞，沿著步道散步休閒，除了有溪流生態，綠色葉子，再加上櫻花果結果累累，也成了另一種美景，許多民眾還邊走邊摘下果子吃，真的很開心。

新北殯葬處連爆弊案 侯友宜要求：要深刻檢討

新北市立殯儀館2月底爆出基層收辦理後事的死者家屬紅包，新北市長侯友宜今在市政會議上主動提及此事，侯表示，單位附屬機關有結...

新北公設多目標使用...3年58案 民代籲盤點地方空間加速推

新北持續發展，為創造公共空間使用最大效益，也推動公共設施用地多目標使用，新北城鄉局盤點近三年有58案，創造約1萬3000...

北市一殯4月開拆 遺體恐塞爆板殯只能堆貨櫃？新北市府回應

新北市板橋殯儀館因位於市中心，先前常爆出冰櫃爆滿、量能不堪使用狀況。新北市議會今臨時會，藍綠議員針對板殯量能提出質疑，認...

逛新北燈會走失…4歲兄安撫2歲弟 奶聲奶氣「爸爸媽媽等等就來了」

2024新北燈會總計17天，3日順利落幕，新北市警察局三重分局統計，此次兒童協尋事件總計53件，平均1天就有3件，最多的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。