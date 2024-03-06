汐止櫻花期過另類美景 200多棵櫻花樹結果累累

汐止康誥坑溪沿岸，今年的櫻花開的特別美，雖然，花期過了，不過，現在還有另類美景可以欣賞，沿著步道散步休閒，除了有溪流生態，綠色葉子，再加上櫻花果結果累累，也成了另一種美景，許多民眾還邊走邊摘下果子吃，真的很開心。

過年前，汐止區文化里康誥坑溪步道，櫻花大開，桃紅、粉色的花朵開滿整個枝頭，再和一旁的溪水相揮映，景象好美，雖然，現在花開過了，不過，一樣有看頭，現在溪岸兩側的櫻花樹都長出新葉子，看過去嫩綠色一片，還有里長余寶聰，指著上頭綠色、紅色、橘色的櫻花果說，從一開始的綠色然後漸漸轉紅，這也是鳥類最愛，會呼朋引伴來吃櫻花果，地上也有好多他們吃完吐出來的籽。

文化里長余寶聰說，在活動中心橋頭兩側的櫻花樹，今年最早開，所以，櫻花果也結的最早，結實累累吸引鳥類覓食，早上看到很多白頭翁、紅嘴黑秋，也經常會看到綠繡眼、藍鵲，本來沒發現果子後了，是前天早上發現地上葉子怎麼掉那麼多，抬頭看才發現原來鳥類早一步在品嚐櫻花果，因為，鳥會啄櫻花果，小葉子被啄到就掉下來。

余寶聰表示，櫻花果有時也會摘來吃看看，但會挑選，因為，沿著里內康誥坑溪有種了200多棵的櫻花樹，有空閒的時候走一下，看它很漂亮很大顆而且是很紫色，而且在栽培櫻花樹幼苗，摘櫻花果會選擇今年這株花開的漂不漂亮、顏色好不好，假如好的話，會摘它的櫻花果，到自己的空地灑下去，明年的這時候就會發芽，再移植到小花盆，種植到大概3、40公分，如果有那邊需要補植，就會進行移植。

櫻花果雖然小小顆，不過，不同時期有不同顏色，但里長希望還是純欣賞為主，最重要的是，別為了摘果子，而攀折到櫻花樹的樹枝，這樣明年才能再看到櫻花盛開的美麗景象。