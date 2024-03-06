快訊

你壞了哪些網站？臉書、IG全球大當機…1圖看「紅字一片」老司機平台和寶可夢遊戲也掛掉

糗！臉書、IG、Threads全球大當機中 Meta主管只能在X發公告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

要求移走校內配電場 台電：再協調

聯合報／ 記者劉懿萱張曼蘋／新北報導

新北特殊教育學校向市議員蔡淑君投訴，指校內地下室有處台電高壓配電場，認為台電並未告知就設置，要求回復原狀卻需付一半遷移費用，且校內老師近5年有5人罹癌，質疑跟配電場有關。台電北西區營業處副處長梁國珍說，該校民國83年因用電需求，同意留設配電場所，遷移費用依電業法本就各付一半，會再跟校方協調。

蔡淑君說，去年校長向她陳情，因去年1月7日林口南勢里5千戶跳電，台電搶修時要求進入學校，這才知道學校地下室有一處為台電高壓配電場，近5年校內有5名老師罹癌其中2人去世，大家不免懷疑可能是受此影響。

蔡說，既然配電場供外面使用，老師也憂心罹癌受電磁波影響，希望台電遷移，協調過程台電說明遷移費用從380萬、500萬變成1360萬，讓人懷疑台電根本不想遷。

校長透過聲明說，學校從未收到台電設置高壓電中繼站的公文，台電未取得學校同意，就在校內設置，且近年校內老師罹癌，雖無法得知是否與高壓電設備直接相關，但基於管用統一原則，盼台電另覓他處設置，將原場地交還學校使用，並質疑台電要求學校負擔高額費用不合理。

教育局表示，已多次與校方共同協調台電遷移，未獲台電允諾，且台電設置電箱並未取得學校書面同意，校方亦無管理權限，學校已就場地使用、管理權限要求台電遷移，教育局認為，電場遷移費用應由台電公司全額負擔，如涉及校內使用部分由教育局協處。

台電北西區營業處副處長梁國珍說，經查該校在民國83年申請新設高壓用電同意留設配電場所，供學校用電需求；配電設備電磁場極低，數值約5至30毫高斯，遠比使用中的吹風機200至300毫高斯低很多，也遠低於環保署規定833.3毫高斯限制值以下，現無證據顯示極低頻電磁場對健康有影響。

台電 教育局 罹癌

延伸閱讀

台電傳授用電大戶「在對的時間用電」無畏電價調整

台電要求入校搶修跳電！校長才知有高壓變電箱 疑「5教師罹癌主因」

竹市西門國小通學步道變寬又變美 高虹安視察：6月完工

竹市變電箱遭惡意塗鴨 「公主、刺客」落網下場GG了

相關新聞

侯友宜說人生只有往前看 引發聯想

2024新北市萬金石馬拉松本月17日將在萬里翡翠灣起跑。新北市長侯友宜昨出席致詞說，他從2006年起年年跑沒中斷過，看萬...

充換電站標誌牌 北市只有1面

交通部去年修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，可以在加氣站、充電站周邊設置標誌牌面，去年七月一日實施，修法上路半年多，...

符合補助電動公車選擇少 業界觀望

中央目標2030年達到公車全面電動化，不過現行公車業者申請汰換補助，僅有2間車輛製造業者符合資格，選擇少，業者多觀望，影...

新北議會市長未專案報告 藍堅持 綠不滿

新北市議會昨開臨時會，消防局長李清安、工務局長祝惠美針對深坑大火與三重鄰損案專案報告，副市長朱惕之列席，由於市長侯友宜未...

萬大線施工 撤連城中正路口圍籬解塞

台北捷運萬大線一期工程施工中，至1月底進度約78.67%，有大型機具及路面回填，讓本來車流量就大的新北市中和區連城路進入...

要求移走校內配電場 台電：再協調

新北特殊教育學校向市議員蔡淑君投訴，指校內地下室有處台電高壓配電場，認為台電並未告知就設置，要求回復原狀卻需付一半遷移費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。