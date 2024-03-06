要求移走校內配電場 台電：再協調

新北特殊教育學校向市議員蔡淑君投訴，指校內地下室有處台電高壓配電場，認為台電並未告知就設置，要求回復原狀卻需付一半遷移費用，且校內老師近5年有5人罹癌，質疑跟配電場有關。台電北西區營業處副處長梁國珍說，該校民國83年因用電需求，同意留設配電場所，遷移費用依電業法本就各付一半，會再跟校方協調。

蔡淑君說，去年校長向她陳情，因去年1月7日林口南勢里5千戶跳電，台電搶修時要求進入學校，這才知道學校地下室有一處為台電高壓配電場，近5年校內有5名老師罹癌其中2人去世，大家不免懷疑可能是受此影響。

蔡說，既然配電場供外面使用，老師也憂心罹癌受電磁波影響，希望台電遷移，協調過程台電說明遷移費用從380萬、500萬變成1360萬，讓人懷疑台電根本不想遷。

校長透過聲明說，學校從未收到台電設置高壓電中繼站的公文，台電未取得學校同意，就在校內設置，且近年校內老師罹癌，雖無法得知是否與高壓電設備直接相關，但基於管用統一原則，盼台電另覓他處設置，將原場地交還學校使用，並質疑台電要求學校負擔高額費用不合理。

教育局表示，已多次與校方共同協調台電遷移，未獲台電允諾，且台電設置電箱並未取得學校書面同意，校方亦無管理權限，學校已就場地使用、管理權限要求台電遷移，教育局認為，電場遷移費用應由台電公司全額負擔，如涉及校內使用部分由教育局協處。

台電北西區營業處副處長梁國珍說，經查該校在民國83年申請新設高壓用電同意留設配電場所，供學校用電需求；配電設備電磁場極低，數值約5至30毫高斯，遠比使用中的吹風機200至300毫高斯低很多，也遠低於環保署規定833.3毫高斯限制值以下，現無證據顯示極低頻電磁場對健康有影響。