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新北萬里海岸淨灘 清出逾千個中國浙江漁業浮標
新北市環保局表示，萬金石馬拉松將登場，今天在萬里區海岸淨灘，清出約880公斤垃圾。其中，逾千個中國浙江浮標，多半來自浙江漁業使用後亂拋棄，飄洋過海到台灣各海岸。
環保局今天發布新聞表示，上午在萬里區海岸淨灘，清出880公斤垃圾及660公斤資源回收物。過程中發現，受東北季風影響，帶來許多海漂垃圾，以保麗龍、漁網具浮標、浮球及寶特瓶等廢棄物為主。
環保局指出，其中，超過千個浙江浮標，多數來自浙江漁業使用後，隨洋流漂到台灣各海岸。環保局將分類後，作為海洋廢棄物環境教育教材，透過彩繪將浮標變身為黑鮪魚、旗魚、飛魚等海廢藝術品。
環保局說，為迎接萬金石馬拉松賽事，許多單位、團體加入今天淨灘活動，活動維持「無痕淨灘」模式，不搭設一次性舞台、不額外製作活動背板、不提供杯水，呼應綠色永續精神。
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