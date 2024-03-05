聽新聞
test
0:00 / 0:00
築間飲料驚見蟑螂碎屍 北市衛局稽查缺失限3/8前改善
有民眾到築間北部某分店用餐，喝飲料時看到蟑螂翅膀，店員後續還撈到蟑螂身體和腳，瞬間讓他食慾全無，他不滿結帳時，店家處理方式是「免服務費」；築間對此發出聲明道歉，並強調當下立即暫停使用飲料機並進行清潔和消毒。
台北市衛生局今表示，築間幸福鍋物台北三民店經反應冰沙內有蟑螂，衛生局今日派員稽查，現場經查是民眾於3月4日晚上反映「立頓香濃原味奶茶」有異物，業者已停止供應該飲品，並請廠商協助清理機器並加強病媒防治。
衛生局說，現場查核店內供應餐食無異物，業者也出示病媒防治紀錄，惟查有冰箱不潔及冰箱內食材未覆蓋、冷凍庫食材未離地放置及冰沙機器不潔等衛生缺失事項，已開立限期改善通知單，令業者3月8日前限期改善，屆期將前往複查。
衛生局指出，複查結果如仍不符規定，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條處6萬至2億元罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言