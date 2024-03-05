築間飲料驚見蟑螂碎屍 北市衛局稽查缺失限3/8前改善

有民眾到築間北部某分店用餐，喝飲料時看到蟑螂翅膀，店員後續還撈到蟑螂身體和腳，瞬間讓他食慾全無，他不滿結帳時，店家處理方式是「免服務費」；築間對此發出聲明道歉，並強調當下立即暫停使用飲料機並進行清潔和消毒。

台北市衛生局今表示，築間幸福鍋物台北三民店經反應冰沙內有蟑螂，衛生局今日派員稽查，現場經查是民眾於3月4日晚上反映「立頓香濃原味奶茶」有異物，業者已停止供應該飲品，並請廠商協助清理機器並加強病媒防治。

衛生局說，現場查核店內供應餐食無異物，業者也出示病媒防治紀錄，惟查有冰箱不潔及冰箱內食材未覆蓋、冷凍庫食材未離地放置及冰沙機器不潔等衛生缺失事項，已開立限期改善通知單，令業者3月8日前限期改善，屆期將前往複查。

衛生局指出，複查結果如仍不符規定，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條處6萬至2億元罰鍰。