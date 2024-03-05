萬大線施工黑暗期 撤連城路、中正路圍籬恢復右轉車道

捷運萬大線一期工程施工中，有大型機具及路面回填，讓本來就車流量大的新北市中和區連城路，更加進入黑暗期。其中CQ860區段為避免影響用路人，已陸續退縮圍籬，目前連城路與中正路口圍籬撤除，恢復車輛右轉專用道。萬大線工程截至1月底計畫進度約78.67%。

新北市長侯友宜今早主持道安會報，其中台北捷運第一區工程處主任葉松芳報告萬大線CQ860區段交維精進計畫，表示連城路與中正路口已恢復車輛右轉專用道，另外連城路532巷往中和方向圍籬退縮，再提供一車道，本月預計再提供往土城方向一車道，降低交通壅塞可能。

葉松芳表示，另在施工處架設道路CCTV，網站上也有即時影響可供全民檢視，另也會用LINE群組平台與新北交通局、警察局等機關保持聯緊，立即掌握突發狀況及訊息；針對連城路，金城路三段等重要道路，提供每月縮時攝影，以利交通主管機關掌握狀況，並定期進行交維滾動式檢討。

侯友宜表示，萬大線工程範圍內，連城路與金城路是主幹道，施工分階段，還是要拜託台北捷運局要尊重民眾通勤安全，多與民眾溝通。

為紓解新北市中永和及土城交通壅塞，計畫自中正紀念堂站向西行南海路、西藏路、萬大路、富民街，地下穿越新店溪接永和保生路轉中和中山路、連城路，並在中和土城交界設置機廠，全長9.5公里、共9座車站，新北轄內路線長度共5.7公里、計5座車站，預計2027年底完工。通車後，搭捷運由中和高中至中正紀念堂旅行時間約17分鐘。

新北捷運局表示，目前新北市境內，8條潛盾隧道，已貫通7條，剩下1條預計6月至7月完成。