蔣萬安都更第8箭 海砂屋重建降門檻

台北市逾30年老舊建物超過72%，為加速都更尤其海砂屋重建，市長蔣萬安昨宣布啟動都更第8箭「海砂屋575專案」，針對北市列管的101案海砂屋，將7599的75%門檻再調降，只要所有權人50%同意就可進入第二階段。蔣說，他上任後推動「大都更」，這個第8箭是「黃金箭」，將海砂屋重建門檻下調，並喊出「列管我就幫，過半就進場」，目前列管的有33案可立即適用受惠。

北市都市更新處統計，可立即適用575專案的33案海砂屋，包括未報核都更事業計畫的27案，分別是士林有8案、內湖8案、北投4案、中正及中山各2案、南港及松山信義各1案；預計今年第一季檢討的迅行畫定更新地區6案，為內湖3案、大安北投松山各1案。

蔣萬安昨與副秘張溫德、都發局長王玉芬、都更處長陳建華等人宣布北市都更第8箭，蔣萬安說，海砂屋可能造成建物裂損、天花板水泥塊無預警掉落，甚至陽台圍籬墜落，對住戶、行人安全構成隱憂。

都更第8箭的575專案將分三個階段，第一階段是列管的海砂屋必須拆除重建，會將75%門檻再調降，所有權人過半同意就可進入第二階段，並由政府協助試算建物、財務，也辦理說明會，同時進行意願調查，超過75%就會公開評選實施者，進入第三階段。

媒體也問蔣萬安，目前北市列管101案海砂屋，恐怕還有更多黑數，蔣說，北市府去年試辦住宅海砂屋鑑定補助，新增3案列管，今年會再編列1150萬元，過半住戶同意透過管委會提出申請鑑定，最高補助145萬元。至於先前遭質疑海砂屋都更慢？可能是因所在地點區位不是這麼好，難有民間建商進入整合，575專案能讓門檻降低，可望加速海砂屋改建期程。

民進黨議員林延鳳認為，區位劣勢與市場需求才是許多海砂屋都更無門的痛點，市府自己持有的列管海砂屋多達14處，不是工程牛步、就是多次流標，政府處理自家海砂屋都束手無策，再好聽的口號對市民又有何益處。

國民黨議員柳采葳說，海砂屋有公安疑慮，過去只單純容獎鼓勵重建，加上住戶整合不易，成效有限，現在公部門提早進場協助應有一定助力。民眾黨議員陳宥丞肯定蔣萬安讓都更往前邁進一步，也點出海砂屋存有黑數，民眾不敢鑑定擔心影響房價，也應解決海砂屋原容積認定、獎勵容積等問題。