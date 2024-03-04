三芝綠意新亮點 兒三公園特色遊戲場啟用

三芝區兒三公園原本樹木繁茂因而環境陰暗、地坪潮濕排水不易，近來透過樹木及景觀的重新規劃設計，再加上新建置的兒童特色遊戲場及體健設施，打造全齡共融公園，讓民眾能夠漫步於綠意盎然的開闊空間裡，享受陽光灑落的輕鬆悠閒氛圍。

三芝區長賴小萍指出，原本未改善的兒三公園，相關設施老舊不符現今綠美化、生態體驗等功能，園區區域分配不均無開放空間，以及兒童遊具缺乏特色，喬木林立遮蔽日光導致園區陰暗潮濕。在內政部國土管理署、新北市政府、及陳偉杰議員的協助下，將公園改善為具有廣場、遊戲、體健及草坪等四大空間，並保留周邊植栽梳理做綠美化，滿足各使用族群之需求，創造地方特色亮點。

市議員陳偉杰說，全新的兒三公園，除符合綠美化、增加生態體驗等功能，複合式的兒童遊具及體健設施更可以提供老少活動筋骨，未來為了讓公園環境更符合民眾期待，也將建議規劃兒三公園後方園區與三民街出入口斜坡高低落差修繕工程，讓各年齡層及行動不便族群皆可方便的自由使用。