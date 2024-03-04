射出都更黃金箭 蔣萬安宣布海砂屋575專案33案立即適用

台北市逾30年老舊建物超過7成2，為加速都市更新，台北市長蔣萬安今天再度宣布上任後的都市更新第8箭「高氯離子混凝土建築物575專案計畫」，針對目前北市列管的海砂屋101件降低推動更新門檻。蔣說，他上任積極推「大都更」，這第8箭是「黃金箭」，除讓海砂屋重建從都更5箭的7599更下調門檻為575，並喊「列管我就幫，過半就進場」，目前列管有33案可立即適用。

蔣萬安今天與副秘書長張溫德、都發局長王玉芬、都市更新處長陳建華等人宣布都市更新第8箭，針對海砂屋改建加速都市更新程序。蔣說，大家知道的海砂屋不管平常可能建物有裂損、天花板水泥塊無預警掉落，甚至陽台圍籬墜落等，不僅對住戶、行人安全都會造成影響，所以今天推出575專案「列管我就幫，過半就進場」。

575專案將分成三個階段，第一階段只要目前列管的海砂屋必須拆除重建，將原本7599的75%門檻調降，只要所有權人過半50%同意，就可以進入第二階段、即刻進場，並由政府協助試算建物、財務、辦理說明會，同時會進行意願調查，意願調查超過75%，就會公開評選實施者，進入第三階段。蔣說，相信未來會有非常多海砂屋可透過575專案加速改建，目前符合列管、資格的就有33案，希望這一支第8箭更加速整個都市更新進程。

蔣萬安今天也視察北市都發局位於大直的都市更新願景館，並提及台北市老舊建物非常多，加上極端氣候、地震等，都市更新不再只是求台北市民居住的舒適、整體市容改善，更重要是居住的安全。

媒體也問蔣萬安，目前台北市已經有列管101案海砂屋，但恐怕還有相當多黑數，市府今年是否再度推出鑑定補助方案。蔣說，去年建管處試辦住宅海砂屋鑑定補助，的確有3案列管，今年也會編列1150萬元，只要透過過半住戶同意，透過管委會提出申請鑑定，北市府最高一件補助145萬元，未來不管鑑定補助、拆遷補助、加速審議、既有放寬容積率、575專案等，就是希望加速台北市的海砂屋更新速度。

至於先前有議員質疑北市海砂屋更新推動慢？蔣說，可能是因所在地點區位不是這麼好，或各項重建條件非符合市場需求，很難有民間建商進入整合，不過575專案之後將門檻降低，相信可以加速海砂屋改建的期程。

蔣也提到，他上任後於去年3月時推出7599公辦都更專案射出都市更新5箭，去年10月再度射出2箭防災型都市更新，及整宅專案，希望打造韌性防災城市。今天再度針對大家關心的海砂屋射出第8箭575專案，希望更加速整個台北市的都市更新進程。